Футбол

«Торпедо» опровергло возможный уход КолывановаМатч ТВ 13:02

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Московское «Торпедо» оценило слухи о том, что бывший тренер юношеской сборной России Денис Бушуев сменит Игоря Колыванова на посту наставника команды.
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«Торпедо» опровергло возможный уход Колыванова

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Футболист
Советский и российский футболист, нападающий и тренер. Мастер спорта СССР международного класса. Заслуженный тренер России. Руководил юношеской сборной России, которая в 2006 году стала чемпионами Европы по футболу для юношей до 17 лет.
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Денис Бушуев
Российский тренер
Russian football manager. On 9 May 2016, Bushuev became head coach of 1860 Munich as interim manager. He managed one match, a 1-2 loss against FSV Frankfurt in the 2. Bundesliga.
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