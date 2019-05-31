«Торпедо» опровергло возможный уход КолывановаМатч ТВ 13:02

Московское «Торпедо» оценило слухи о том, что бывший тренер юношеской сборной России Денис Бушуев сменит Игоря Колыванова на посту наставника команды.

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Хоккей ВХЛ со следующего сезона будет разделена на конференции и дивизионы Высшая хоккейная лига (ВХЛ) с наступающего нового сезона изменит свою структуру, и в ней появится деление на конференции и дивизионы, сообщается на официальном сайте ВХЛ.

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