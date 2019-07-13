Московское "Торпедо" одержало вторую победу подряд на старте нового сезона первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), обыграв дома калининградскую "Балтику" в матче второго тура.

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Шоу-бизнес Оксана Федорова показала фигуру в купальнике Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.

Происшествия На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.

Экономика Cын Керимова стал совладельцем структуры Сбербанка Сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид приобрел долю в «Рыночном спецдепозитарии» (РСД), который ранее полностью принадлежал Сбербанку, передает «Интерфакс».

Футбол «Спартак» с трудом победил «Сочи» Первый тур чемпионата страны по футболу продолжился в Москве, где "Спартак" принимал новичка российской премьер-лиги "Сочи".

Авто Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.

Космос NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.

Авто Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.

Политика Times: личность ответственного за утечку депеш посла Великобритании в США установлена Британская полиция установила личность ответственного за утечку в прессу дипломатических документов, в которых британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок критиковал действующего президента США Дональда Трампа.

Экология В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.

Гаджеты Samsung запатентовала складные очки дополненной реальности Запатентованные очки дополненной реальности от Samsung активируются только если душки полностью раскрытые.

Политика Зеленский в красных плавках искупался в Черном море Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.

Спорт Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Политика Немецкий врач рассказал о болезни Меркель Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.

Политика Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400 Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.