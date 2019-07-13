Футбол
«Торпедо» одержало вторую победу на старте сезона ФНЛРИА Новости вчера в 12:26
Московское "Торпедо" одержало вторую победу подряд на старте нового сезона первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), обыграв дома калининградскую "Балтику" в матче второго тура.
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Спорт-Экспрессвчера в 12:12
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