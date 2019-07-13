Футбол

«Торпедо» одержало вторую победу на старте сезона ФНЛРИА Новости вчера в 12:26

Торпедо (Москва) — Балтика
2 – 0
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Сергей Божин
15′
Артур Галоян
59′
Московское "Торпедо" одержало вторую победу подряд на старте нового сезона первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), обыграв дома калининградскую "Балтику" в матче второго тура.
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