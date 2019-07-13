Футбол
«Торпедо» одержало вторую победу на старте сезона ФНЛРИА Новости вчера в 12:26
ФНЛ, вчера
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Сергей Божин
|15′
Артур Галоян
|59′
Московское "Торпедо" одержало вторую победу подряд на старте нового сезона первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), обыграв дома калининградскую "Балтику" в матче второго тура.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:42, Вашингтон
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