Футбол

«Торпедо» одержало вторую победу на старте сезона ФНЛРИА Новости 12:26

Факел — Чайка
0 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Центральный стадион профсоюзов
Московское "Торпедо" одержало вторую победу подряд на старте нового сезона первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), обыграв дома калининградскую "Балтику" в матче второго тура.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Торпедо» обыграло «Балтику» на глазах Черчесова

Матч ТВ12:02

«Торпедо» обыграло «Балтику» в матче ФНЛ, «Химки» разгромили «Авангард»

Чемпионат12:08

«Шинник», «Торпедо» и «Химки» продолжают побеждать

Евро-футбол.ру12:05

«Торпедо» одержало вторую подряд победу в ФНЛ под руководством Игнашевича

Sport24.ru12:01

«Торпедо» обыграло «Балтику» на глазах Черчесова

Sportbox.RU12:02

«Торпедо» Игнашевича выиграло два первых матча в ФНЛ

Sports.ru12:33

«Торпедо» обыграло «Балтику», а «Химки» разгромили «Авангард»

Советский спорт11:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:35, Вашингтон
Общество

«Желтые жилеты» провели акцию протеста на Северном вокзале Парижа

Обновлено в 10:45
Спорт

Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций

По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести".
Обновлено в 20:15
Политика

Тимошенко назвала виновных в переплатах украинцев за газ

Обновлено в 20:49
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено в 13:40
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира за невыплату премии

Обновлено в 16:32
Путешествия

Эксперт рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы

Исполнительный директор Альянс туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что чаще всего туристы из России жалуются на перенос или задержку рейса, а также на неожиданную замену отеля.
Обновлено в 20:25
Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено в 21:09
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено в 18:23
Экономика

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Музыка

Женщина с детьми залезла на сцену к Диме Билану во время выступления

Во время исполнения песни «Океан» к Диме Билану на сцену ресторана ShoreHouse выбежала молодая женщина с двумя маленькими детьми.
Обновлено в 05:08
Технологии

Названы основные способы кражи денег и данных россиян

Согласно статистике, как минимум 27% пользователей переходят по присланным фишинговым ссылкам.
Обновлено в 14:34
Политика

Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 17:56
Наука

Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина

Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено в 18:05
Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.
Обновлено в 16:23
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи

Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
Обновлено в 20:35
Политика

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.
Обновлено в 17:35
Происшествия

В Китае задержан еще один гражданин Канады

В декабре в Канаде была задержана по запросу США финансовый директор компании «Хуавей».
Обновлено в 18:26
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Происшествия

В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества

В Нью-Йорке свыше 43 тыс. жителей остались без электричества, передает Fox News.
Обновлено в 20:56
Политика

Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами

В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
Обновлено в 18:51
Политика

Британия и Канада создадут глобальную коалицию по свободе СМИ

О создании глобальной коалиции по свободе СМИ объявили главы МИД Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд.
Обновлено в 10:43
Политика

Грузинские виноделы начали митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Причиной стало оскорбительное высказывание гендиректора «Рустави-2» Ники Гварамии о грузинском вине, сообщает телеканал «Имеди».
Обновлено вчера в 17:14
Теннис

Халеп обыграла Серену Уильямс и стала победительницей Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп сумела обыграть американку Серену Уильямс в финальном матче Уимблдона.
Обновлено в 10:11
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено в 07:25
Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Поисковики нашли тело последней жертвы аварии на переправе в Туве

Спасатели обнаружили тело женщины, погибшей в аварии на переправе через реку в Туве. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.
Обновлено в 11:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Первенство Футбольной национальной лиги
Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное