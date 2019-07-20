Футбол
«Торпедо» одержало третью победу подряд в ФНЛ, обыграв «СКА-Хабаровск»РИА Новости 06:11
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
|12′
Иван Сергеев
Московское "Торпедо" продлило победную серию в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) до трех матчей, выиграв у "СКА-Хабаровска". Встреча третьего тура ФНЛ в Хабаровске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 12-й минуте забил Иван Сергеев.
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