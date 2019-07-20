Футбол
«Торпедо» одержало третью победу подряд в ФНЛСпорт-Экспресс 06:15
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
|12′
Иван Сергеев
"Торпедо" же смогло победить в Хабаровске за счет точного удара нападающего Ивана Сергеева на 12 минуте встречи. Отметим, что команда Сергей Игнашевича одержала третью победу кряду в этом сезоне.
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