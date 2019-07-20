Футбол

«Торпедо» одержало третью победу подряд в ФНЛСпорт-Экспресс 06:15

СКА-Хабаровск — Торпедо (Москва)
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
12′
Иван Сергеев
"Торпедо" же смогло победить в Хабаровске за счет точного удара нападающего Ивана Сергеева на 12 минуте встречи. Отметим, что команда Сергей Игнашевича одержала третью победу кряду в этом сезоне.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Торпедо» и «Ротор» одержали по третьей победе на старте ФНЛ

Sport24.ru05:58

«Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче 3-го тура ФНЛ

Чемпионат06:30

«Торпедо» Игнашевича выиграло 3 матча из 3 на старте ФНЛ

Sports.ru06:50

Футболисты «Торпедо» обыграли «СКА-Хабаровск», «Ротор» разгромил «Енисей»

Советский спорт06:21

«Торпедо» одержало минимальную победу в Хабаровске, «Ротор» добыл три очка в Красноярске

Матч ТВ06:03

«Торпедо» рвется в премьер-лигу

Спорт-Экспресс08:30

Перегоревший «Факел»

Soccer.ruвчера в 10:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 10:35, Вашингтон
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Наука

Ученые впервые измерили теплопередачу одной молекулы

Исследователи из Мичиганского университета впервые поставили эксперимент, в котором измерили передачу тепла через одну молекулу.
Обновлено вчера в 13:29
Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
Обновлено в 07:00
Наука

Животные научились жевать и сосать до появления млекопитающих

Подъязычная кость, эволюционировавшая из жаберных дуг, дала млекопитающим уникальную возможность сосать молоко, а человеку — говорить.
Обновлено в 07:26
Общество

Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле

Обновлено вчера в 11:14
Наука

Сеть Wi-Fi негативно влияет на поведение пчел

Сотрудники Института физиологии имени Павлова РАН считают, что высокочастотные электромагнитные поля, излучаемые устройствами Wi-Fi, негативно влияют на пищевое поведение пчел.
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие

Израиль начал угрожать России в Сирии

В Израиле поставили России жёсткие условия по Сирии.
Обновлено в 02:41
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Космос

Доставленный СССР лунный грунт изучили до атомного уровня

Обновлено в 09:14
Происшествия

В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро

В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Политика

Посольство России опубликовало карту с украинским Крымом

Обновлено в 02:53
Происшествия

SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Общество

Названа новая версия гибели группы Дятлова

Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Единоборства

Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии

Российский боксер Дадашев находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Футбол

Гол Гринвуда принес «МЮ» победу над «Интером»

"Манчестер Юнайтед" в матче Международного кубка чемпионов в Сингапуре с минимальным счетом победил "Интер" (1:0). Единственный гол забил 17-летний нападающий Мэйсон Гринвуд. ❄️ Ice cool composure and finish way beyond his years.
Обновлено в 09:35
Энергетика

Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума

Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Снигирь продемонстрировала, как выглядела в 15 лет

Поклонники 36-летней актрисы Юлии Снигирь привыкли видеть своего кумира без яркого макияжа.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Фанат арестован за продажу свитеров с поддельным автографом Макдэвида

По имеющейся у полиции информации, Сингх успел продать два свитера с поддельными подписями за 1400 долларов, а также обманул другого болельщика на $ 23 тыс. Мужчина выходил на связь с потенциальными покупателями, утверждая, что работает в Edmonton Oilers Entertainment Group.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Из ТРЦ в Москве эвакуировали пять тысяч человек из-за пожарной тревоги

Порядка пяти тысяч человек эвакуированы в субботу днем из торгово-развлекательного центра "Океания" на западе Москвы после срабатывания пожарной сигнализации, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:18
Общество

Врач оценил состаривающее приложение FaceApp

Обновлено в 08:22
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Обновлено в 07:58
Спорт

Бондарь завоевал бронзу ЧМ в прыжках в воду с вышки

Россиянин Александр Бондарь занял третье место в соревнованиях по прыжкам в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:33
Политика

Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака

Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Игры

Авторы PC Building Simulator работают над симулятором плотника

О сроках выхода игры создатели пока не говорят.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Украинцы разглядели в Чернобыле готовые к наступлению российские войска

Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача — быстро занять Киев.
Обновлено в 10:28
Энергетика

Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо

Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 13:44
Футбол

«Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя»

"Красно-белые" уже согласовали трансфер футболиста за 6 миллионов евро. Ранее об интересе к Н'Джие заявило "Динамо".
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой

Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
Обновлено в 10:00
ещё по теме
Главное