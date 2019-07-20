Футбол

«Торпедо» одержало третью победу подряд в ФНЛСпорт-Экспресс 06:15

СКА-Хабаровск — Торпедо (Москва)
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
12′
Иван Сергеев
В двух матчах 3-го тура гости смогли переиграть хозяев: "Ротор" разгромил на выезде "Енисей" (3:0), а московское "Торпедо" также на выезде добилось минимальной победы над "СКА Хабовском".
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