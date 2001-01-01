«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мираRT на русском 13:41

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Спорт день за днем

Армия и оружие Украина и НАТО договорились усилить обмен разведданными Руководители военных разведок украинского Министерства обороны и Североатлантического альянса договорились о «значительном увеличении объёмов обмена» разведывательными данными.

Политика Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.

Общество Стивен Сигал после кумыса в Сибае заговорил по-башкирски Американский актер и мастер японского боевого искусства айкидо, прилетев в Сибай на инвестфорум, танцевал народный танец, пробовал колбасу и кумыс, несмотря на поддержку вегетарианства.

Политика Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод призвал власти Грузии извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.

Политика Зеленский призвал предотвратить новые войны Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.

Наука По атомному радио впервые передали музыку Ученые сообщили, что радио проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.

Политика В Грузии прокомментировали решение России о запрете авиасообщения Грузинское руководство детально изучает решение российских властей о временной приостановке прямого авиасообщения между странами, заявил РИА Новости спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.

Футбол Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Крупный пожар на предприятии в Кимрах накрыл дымом весь город Сегодня вечером на одном из предприятий города Кимры вспыхнул крупный пожар.

Происшествия В Пензенской области три человека погибли в ДТП Пять автомобилей столкнулись в субботу на трассе в Пензенской области, в результате три человека погибли, еще двое, в том числе шестилетний ребенок, пострадали, сообщила пресс-служба областного УГИБДД.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Происшествия В Петербурге пес спас новорожденную девочку В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".

Шоу-бизнес Кравец решила воспитать из дочери Началовой настоящую леди Светская львица Алена Кравец заявила, что готова взять на воспитание дочь покойной певицы Юлии Началовой.

Единоборства Валуев заявил о смертельной опухоли мозга Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.

Политика В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

Космос NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни Метан в более высоких концентрациях в воздухе присутствует на Земле - он образуется благодаря живым существам, поэтому исследователи собираются выяснить, не связан ли метан на Марсе с жизнью на нем. Гипотетически, он мог появиться благодаря микробам, обитающим под поверхностью планеты.