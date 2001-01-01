Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мираRT на русском 13:41

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
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Дубль Джикии, засланный казачок КраСава

Советский спорт14:14

Тренер «Шеффилда»: «Мы бы хотели подписать контракт с Савиным»

Sports.ru14:15

«Вы реально можете пригласить Павлюченко в «Шеффилд»?» Неожиданные итоги матча старейшего клуба с «Торпедо»

Матч ТВ15:29

Президент «Торпедо» - о матче с «Шеффилдом»: «Счет был не так важен»

Спорт-Экспресс14:04

Дебют Игнашевича и перекличка игроков. Лучшие фото с матча «Торпедо» — «Шеффилд»

Чемпионат15:20

Евгений Савин – о матче за «Шеффилд»: Приехала любительская команда и собрала столько народу

Спорт день за днем14:41

Наставник «Шеффилда» - журналистам: «Павлюченко? Пригласите, мы будем рады ему»

ProstoProSport13:44
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:23, Ашберн
Армия и оружие

Украина и НАТО договорились усилить обмен разведданными

Руководители военных разведок украинского Министерства обороны и Североатлантического альянса договорились о «значительном увеличении объёмов обмена» разведывательными данными.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов попросил у Путина здание под театр

Обновлено вчера в 09:11
Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Общество

Стивен Сигал после кумыса в Сибае заговорил по-башкирски

Американский актер и мастер японского боевого искусства айкидо, прилетев в Сибай на инвестфорум, танцевал народный танец, пробовал колбасу и кумыс, несмотря на поддержку вегетарианства.
Обновлено в 11:30
Политика

Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод призвал власти Грузии извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Наука

По атомному радио впервые передали музыку

Ученые сообщили, что радио проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено 20 июня в 02:49
Политика

В Грузии прокомментировали решение России о запрете авиасообщения

Грузинское руководство детально изучает решение российских властей о временной приостановке прямого авиасообщения между странами, заявил РИА Новости спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео

Обновлено в 10:16
Футбол

Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Происшествия

Крупный пожар на предприятии в Кимрах накрыл дымом весь город

Сегодня вечером на одном из предприятий города Кимры вспыхнул крупный пожар.
Обновлено в 15:13
Происшествия

В Пензенской области три человека погибли в ДТП

Пять автомобилей столкнулись в субботу на трассе в Пензенской области, в результате три человека погибли, еще двое, в том числе шестилетний ребенок, пострадали, сообщила пресс-служба областного УГИБДД.
Обновлено в 16:57
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Политика

Кадыров напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров

Обновлено в 09:56
Происшествия

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Происшествия

На северо-востоке Москвы в захламленной квартире нашли двух девочек

Обновлено в 03:46
Политика

В Москве пройдет очередной митинг против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова

Грядущая столичная акция в поддержку Голунова является уже третьей по счету.
Обновлено в 17:00
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала о Николае II

Обновлено вчера в 10:51
Автоспорт

Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Франции, Квят стал 16-м

В Ле-Кастелле на автодроме "Поль Рикар" завершилась квалификация восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Франции.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Кравец решила воспитать из дочери Началовой настоящую леди

Светская львица Алена Кравец заявила, что готова взять на воспитание дочь покойной певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 10:33
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено вчера в 21:13
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено в 10:56
Единоборства

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Политика

В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова

Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

Метан в более высоких концентрациях в воздухе присутствует на Земле - он образуется благодаря живым существам, поэтому исследователи собираются выяснить, не связан ли метан на Марсе с жизнью на нем. Гипотетически, он мог появиться благодаря микробам, обитающим под поверхностью планеты.
Обновлено в 17:04
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Авто

УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»

Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

На Волге загорелся теплоход, следовавший из Москвы

Обновлено в 16:39
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