Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мираRT на русском 13:41
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
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Евгений Савин – о матче за «Шеффилд»: Приехала любительская команда и собрала столько народу
Спорт день за днем14:41
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Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить обмен разведданными
Руководители военных разведок украинского Министерства обороны и Североатлантического альянса договорились о «значительном увеличении объёмов обмена» разведывательными данными.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов попросил у Путина здание под театр
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Общество
Стивен Сигал после кумыса в Сибае заговорил по-башкирски
Американский актер и мастер японского боевого искусства айкидо, прилетев в Сибай на инвестфорум, танцевал народный танец, пробовал колбасу и кумыс, несмотря на поддержку вегетарианства.
Обновлено в 11:30
Политика
Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов
Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод призвал власти Грузии извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Наука
По атомному радио впервые передали музыку
Ученые сообщили, что радио проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено 20 июня в 02:49
Политика
В Грузии прокомментировали решение России о запрете авиасообщения
Грузинское руководство детально изучает решение российских властей о временной приостановке прямого авиасообщения между странами, заявил РИА Новости спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео
Обновлено в 10:16
Футбол
Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки
В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Происшествия
Крупный пожар на предприятии в Кимрах накрыл дымом весь город
Сегодня вечером на одном из предприятий города Кимры вспыхнул крупный пожар.
Обновлено в 15:13
Происшествия
В Пензенской области три человека погибли в ДТП
Пять автомобилей столкнулись в субботу на трассе в Пензенской области, в результате три человека погибли, еще двое, в том числе шестилетний ребенок, пострадали, сообщила пресс-служба областного УГИБДД.
Обновлено в 16:57
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Политика
В Москве пройдет очередной митинг против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова
Грядущая столичная акция в поддержку Голунова является уже третьей по счету.
Обновлено в 17:00
Кино
Netflix опубликовал трейлер сериала о Николае II
Обновлено вчера в 10:51
Автоспорт
Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Франции, Квят стал 16-м
В Ле-Кастелле на автодроме "Поль Рикар" завершилась квалификация восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Франции.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Кравец решила воспитать из дочери Началовой настоящую леди
Светская львица Алена Кравец заявила, что готова взять на воспитание дочь покойной певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 10:33
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
Единоборства
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Политика
В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова
Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
Метан в более высоких концентрациях в воздухе присутствует на Земле - он образуется благодаря живым существам, поэтому исследователи собираются выяснить, не связан ли метан на Марсе с жизнью на нем. Гипотетически, он мог появиться благодаря микробам, обитающим под поверхностью планеты.
Обновлено в 17:04
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Авто
УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»
Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
На Волге загорелся теплоход, следовавший из Москвы
Обновлено в 16:39