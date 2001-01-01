Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мираRT на русском 13:41

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
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Жека Савин вернулся на поле и сыграл за «Шеффилд» против «Торпедо»

Sports.ru20:00

Гастроли старейшего клуба мира начались с поражения. «Шеффилд» уступил «Торпедо»

ТАСС17:56

«Торпедо» разгромило старейший клуб мира. За «Шеффилд» играл Савин, а с фанатами зажигал футболист-хипстер

Спорт-Экспресс17:35

Владелец «Торпедо»: Игнашевич — это правильный выбор

Чемпионат21:39

Наставник «Шеффилда» - журналистам: «Павлюченко? Пригласите, мы будем рады ему»

ProstoProSport13:44

«Вы реально можете пригласить Павлюченко в «Шеффилд»?» Неожиданные итоги матча старейшего клуба с «Торпедо»

Матч ТВ15:29

Сергей Игнашевич «расписан» на три недели вперед. Футбольная «Волга» сыграет с московским «Торпедо»

Ульяновская правдавчера в 03:36
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Происшествия

Китайский рынок горит в Приморье

Обновлено в 18:53
Происшествия

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Политика

Акция протеста в Тбилиси завершилась

Обновлено в 20:26
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено в 20:57
Общество

Авиакомпании изменили маршруты из-за извержения вулкана на Курилах

Японским авиаперевозчикам пришлось изменить маршруты полетов над северными районами Тихого океана из-за извержения вулкана на Курилах, сообщает японская вещательная корпорация NHK.
Обновлено в 19:50
Политика

Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов знает о видеозаписи, на которой якобы зафиксирована фальсификация подписей в его поддержку.
Обновлено в 04:10
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Автоспорт

Себастьян Феттель: Mercedes далеко впереди

Себастьян Феттель неудачно провёл квалификацию Гран При Франции, показав только седьмое время.
Обновлено в 10:29
Политика

Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков

Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие

МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Экономика

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault

Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.
Обновлено в 21:37
Космос

Конспиролог: В ближайшие полтора года Землю захватят пришельцы

Обновлено в 01:57
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Хоккей

НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн

Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 19:26
Кино

Акула-убийца из «Челюстей» ожила

Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.
Обновлено в 19:41
Космос

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено в 20:16
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Происшествия

В США пикап врезался в колонну мотоциклистов, погибло семь человек

В американском штате Нью-Гемпшир водитель пикапа Dodge 2500 влетел на большой скорости в колонну мотоциклистов, которые ехали по дороге в противоположном направлении, передаёт телеканал CNN.
Обновлено в 15:04
Общество

Роскомнадзор потребовал от eBay удалить объявления о продаже наград

Роскомнадзор потребовал от интернет-компании eBay удалить 32 веб-страницы с объявлениями о продаже наград Великой Отечественной войны.
Обновлено в 19:43
Экономика

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч

В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
Обновлено в 03:36
Наука

Эксперты раскрыли технологию создания вкуса свежей клубники

Технологи — разработчики пищевых ароматизаторов со вкусом клубники используют от 15 до 30 ингредиентов, рассказали в компании Kerry РИА "Новости".
Обновлено в 21:11
Авто

В Германии отзывают около 60 тысяч дизельных Mercedes

Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) объявило об отзыве порядка 60 тысяч дизельных автомобилей модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI.
Обновлено в 11:08
Политика

Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Политика

Трамп обещал ужесточить санкции против Ирана

Новые санкции США против Ирана будут введены 24 июня. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 15:32
Политика

Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

На сайте Министерства обороны РФ появился раздел, посвященный защитникам Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
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