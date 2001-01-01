Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мираRT на русском 13:41
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
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Сергей Игнашевич «расписан» на три недели вперед. Футбольная «Волга» сыграет с московским «Торпедо»
Ульяновская правдавчера в 03:36
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Происшествия
Китайский рынок горит в Приморье
Обновлено в 18:53
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Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке
Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
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Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
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Политика
Акция протеста в Тбилиси завершилась
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Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено в 20:57
Общество
Авиакомпании изменили маршруты из-за извержения вулкана на Курилах
Японским авиаперевозчикам пришлось изменить маршруты полетов над северными районами Тихого океана из-за извержения вулкана на Курилах, сообщает японская вещательная корпорация NHK.
Обновлено в 19:50
Политика
Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписей
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов знает о видеозаписи, на которой якобы зафиксирована фальсификация подписей в его поддержку.
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Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Автоспорт
Себастьян Феттель: Mercedes далеко впереди
Себастьян Феттель неудачно провёл квалификацию Гран При Франции, показав только седьмое время.
Обновлено в 10:29
Политика
Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков
Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
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Экономика
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault
Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.
Обновлено в 21:37
Космос
Конспиролог: В ближайшие полтора года Землю захватят пришельцы
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Хоккей
НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн
Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 19:26
Кино
Акула-убийца из «Челюстей» ожила
Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.
Обновлено в 19:41
Космос
NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе
Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено в 20:16
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В США пикап врезался в колонну мотоциклистов, погибло семь человек
В американском штате Нью-Гемпшир водитель пикапа Dodge 2500 влетел на большой скорости в колонну мотоциклистов, которые ехали по дороге в противоположном направлении, передаёт телеканал CNN.
Обновлено в 15:04
Общество
Роскомнадзор потребовал от eBay удалить объявления о продаже наград
Роскомнадзор потребовал от интернет-компании eBay удалить 32 веб-страницы с объявлениями о продаже наград Великой Отечественной войны.
Обновлено в 19:43
Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч
В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
Обновлено в 03:36
Наука
Эксперты раскрыли технологию создания вкуса свежей клубники
Технологи — разработчики пищевых ароматизаторов со вкусом клубники используют от 15 до 30 ингредиентов, рассказали в компании Kerry РИА "Новости".
Обновлено в 21:11
Авто
В Германии отзывают около 60 тысяч дизельных Mercedes
Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) объявило об отзыве порядка 60 тысяч дизельных автомобилей модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI.
Обновлено в 11:08
Политика
Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Политика
Трамп обещал ужесточить санкции против Ирана
Новые санкции США против Ирана будут введены 24 июня. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
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Политика
Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией
Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
На сайте Министерства обороны РФ появился раздел, посвященный защитникам Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 23:14