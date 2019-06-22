Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мираRT на русском 13:41

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
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«Торпедо» обыграло страрейший клуб в мире

Советский спорт13:17

«Торпедо» разгромил английский «Шеффилд»

Газета.Ru13:03

Сергей Шустиков: «Всем ребятам очень нравится работать под руководством Игнашевича»

Спорт-Экспресс13:47

«Торпедо» Игнашевича разгромило старейшую команду мира

Матч ТВ12:51

«Торпедо» Игнашевича разгромило старейшую команду мира

Sportbox.RU12:51

Наставник «Шеффилда»: «Контракт с Савиным вполне реален»

ProstoProSport13:23

Владелец «Торпедо»: для возрождения духа клуба важно, чтобы был свой стиль

Чемпионат13:46
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Происшествия

Пенкин прокомментировал сообщения о скандале во Внуково

Певец Сергей Пенкин прокомментировал сообщения о скандале в аэропорту Внуково.
Обновлено в 08:50
Хоккей

«Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси»

Клуб национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси Дэвилз».
Обновлено в 12:44
Политика

Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля

Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Алибасов записал видеообращение о своем питании

Обновлено в 11:21
Политика

РИА Новости узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно

Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.
Обновлено в 13:11
Политика

В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»

В Тбилиси националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора, сообщается на портале Вести.ru.
Обновлено в 09:53
Футбол

«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром

Обновлено в 10:34
Армия и оружие

Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией

"В микрорайоне Бессарабка ранена 13-летняя девочка", — заявил Приходько. Обстоятельства происшествия уточняются.
Обновлено в 13:36
Политика

В Грузии ответили на ультиматум Кадырова про «200 км до Тбилиси»

Рамзан Кадыров заявил, что обеспокоен событиями, которые в настоящее время происходят в Грузии и напомнил грузинам, что "до Тбилиси всего 200 км".
Обновлено в 10:53
Политика

Власти США подтвердили сокращение срока Бутиной

Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней, она выйдет на свободу 25 октября.
Обновлено в 13:15
Футбол

«Все мои мысли с ЦСКА. И всегда были здесь». Алан Дзагоев остается

В течение прошлого сезона Виктор Гончаренко много раз повторял, что ЦСКА не хватало именно Дзагоева (последние полгода полузащитник пропустил из-за травмы «крестов»).
Обновлено в 09:00
Космос

В NASA показали перистые облака, «подсказывающие» приближение бури

Обновлено вчера в 12:51
Политика

Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны

Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Политика

Трамп предложил сделать Иран «снова великим»

"Сделаем Иран снова великим", - заявил американский лидер, слова которого приводит SCMP.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Политика

В Иране казнили американского шпиона

В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, которого заподозрили в шпионаже в пользу США.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Политика

Грузинский банкир предложил платить за украинских туристов

Учредитель крупнейшего грузинского банка ТВС Мамука Хазарадзе заявил, что готов оплатить десять чартеров грузинских авиакомпаний из Киева в Тбилиси, чтобы завезти украинских туристов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 12:45
Политика

Симоньян ответила грузинскому президенту на негативное высказывание в адрес России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением, что интерес во внутреннем противостоянии на территории кавказского государства якобы проявляет Москва.
Обновлено в 10:44
Культура

Бойкотирующая Россию София Ротару едет в Витебск к Лукашенко

Обновлено в 01:30
Политика

Путина спросили о возможности передачи Курил Японии

Обновлено в 04:34
Спорт

Грузинский дзюдоист Чхвимиани завоевал золото на Европейских играх

Обновлено в 11:12
Гаджеты

OPPO выпустит производительный смартфон Find Y

Обновлено в 09:58
Общество

В Татарстане ожидается гроза и шквалистый ветер

Ночью, днем и вечером 23 июня 2019 года местами на территории Республики Татарстан ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 17-22 м/с (и в Казани), локально град.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян

Обновлено вчера в 14:22
Общество

Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда

Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»

Обновлено в 05:34
Технологии

Два белых светящихся «НЛО» испугали жителей Канзас-Сити

Обновлено в 04:37
ЖКХ

В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено вчера в 15:23
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