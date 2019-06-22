Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мираRT на русском 13:41
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:52, Вашингтон
Происшествия
Пенкин прокомментировал сообщения о скандале во Внуково
Певец Сергей Пенкин прокомментировал сообщения о скандале в аэропорту Внуково.
Обновлено в 08:50
Хоккей
«Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси»
Клуб национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси Дэвилз».
Обновлено в 12:44
Политика
Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля
Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Алибасов записал видеообращение о своем питании
Обновлено в 11:21
Политика
РИА Новости узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно
Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.
Обновлено в 13:11
Политика
В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»
В Тбилиси националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора, сообщается на портале Вести.ru.
Обновлено в 09:53
Футбол
«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией
"В микрорайоне Бессарабка ранена 13-летняя девочка", — заявил Приходько. Обстоятельства происшествия уточняются.
Обновлено в 13:36
Политика
В Грузии ответили на ультиматум Кадырова про «200 км до Тбилиси»
Рамзан Кадыров заявил, что обеспокоен событиями, которые в настоящее время происходят в Грузии и напомнил грузинам, что "до Тбилиси всего 200 км".
Обновлено в 10:53
Политика
Власти США подтвердили сокращение срока Бутиной
Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней, она выйдет на свободу 25 октября.
Обновлено в 13:15
Футбол
«Все мои мысли с ЦСКА. И всегда были здесь». Алан Дзагоев остается
В течение прошлого сезона Виктор Гончаренко много раз повторял, что ЦСКА не хватало именно Дзагоева (последние полгода полузащитник пропустил из-за травмы «крестов»).
Обновлено в 09:00
Космос
В NASA показали перистые облака, «подсказывающие» приближение бури
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Политика
Трамп предложил сделать Иран «снова великим»
"Сделаем Иран снова великим", - заявил американский лидер, слова которого приводит SCMP.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Политика
В Иране казнили американского шпиона
В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, которого заподозрили в шпионаже в пользу США.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 04:44
Политика
Грузинский банкир предложил платить за украинских туристов
Учредитель крупнейшего грузинского банка ТВС Мамука Хазарадзе заявил, что готов оплатить десять чартеров грузинских авиакомпаний из Киева в Тбилиси, чтобы завезти украинских туристов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 12:45
Политика
Симоньян ответила грузинскому президенту на негативное высказывание в адрес России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением, что интерес во внутреннем противостоянии на территории кавказского государства якобы проявляет Москва.
Обновлено в 10:44
Культура
Бойкотирующая Россию София Ротару едет в Витебск к Лукашенко
Обновлено в 01:30
Политика
Путина спросили о возможности передачи Курил Японии
Обновлено в 04:34
Гаджеты
OPPO выпустит производительный смартфон Find Y
Обновлено в 09:58
Общество
В Татарстане ожидается гроза и шквалистый ветер
Ночью, днем и вечером 23 июня 2019 года местами на территории Республики Татарстан ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 17-22 м/с (и в Казани), локально град.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 14:22
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Технологии
Два белых светящихся «НЛО» испугали жителей Канзас-Сити
Обновлено в 04:37
ЖКХ
В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено вчера в 15:23