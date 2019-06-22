Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мираRT на русском вчера в 13:41
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
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«Торпедо» разгромило старейший клуб мира. За «Шеффилд» играл Савин, а с фанатами зажигал футболист-хипстер
Спорт-Экспрессвчера в 17:35
«Я не тренировался с февраля». Савин сыграл против Игнашевича за старейший клуб мира
Sport24.ruвчера в 16:30
Дебют Игнашевича и перекличка игроков. Лучшие фото с матча «Торпедо» — «Шеффилд»
Чемпионатвчера в 15:20
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:12, Вашингтон
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Певец Валерий Меладзе оценил отношения России и Грузии
Братские отношения, которые строились между Россией и Грузией на протяжении многих веков, нельзя разрушить в один день.
Обновлено вчера в 23:14
Здоровье
Онколог рассказал, кто находится в группе риска опасных видов рака
Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено вчера в 18:42
Политика
Видеозапись с подделкой подписей «за Беглова» заинтересовала полицию
«По инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга (Александра Беглова) полиция в настоящее время проводит проверку по факту появления видеозаписи о возможном нарушении избирательного законодательства», — уточнили в пресс-службе, отметив, что делать какие-либо выводы пока преждевременно.
Обновлено вчера в 08:48
Энергетика
В украинской компании заявили о критическом дефиците газа
Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» сообщил об острой нехватке газа в хранилищах.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области
Водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Iveko.
Обновлено в 01:17
Экономика
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца
Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа
Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный алкоголь
Роспотребнадзор дал рекомендации потребителям по выбору алкоголя, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Обновлено в 01:15
Кино
Алексей Агранович получил премию кинофестиваля Art Film Fest в Словакии
Российский актер Алексей Агранович получил премию завершившегося в воскресенье словацкого международного кинофестиваля Art Film Fest за лучшую мужскую роль.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Единоборства
Артём Лобов выиграл бой против Малиньяджи
Бывший боец смешанного стиля Артём Лобов одержал победу в бое против экс-чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knickle FC.
Обновлено в 01:16
Космос
Телескоп Hubble запечатлел изображение неправильной галактики IC 10
В Instagram-аккаунте Hubble Space Telescope опубликовано изображение неправильной галактики под названием IC 10.
Обновлено 21 июня в 10:47
Общество
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались платить за ЖКХ
Последователи организации «Граждане СССР» из Нижнего Тагила осознанно не платили за ЖКХ и по другим счетам и накопили долги на 6,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие
США по указу Трампа провели кибератаку на ракетные системы Ирана
Президент США Дональд Трамп одобрил кибератаку на иранские компьютерные системы по управлению запуском ракет после того, как Тегеран сбил американский беспилотник, пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Обновлено вчера в 19:08
Хоккей
НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн
Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек
В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 01:38
Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области
Выезд водителя отечественной легковушки на полосу встречного движения стал причиной гибели трех человек на федеральной трассе М-5 "Москва - Челябинск" в Пензенской области.
Обновлено вчера в 11:06
Авто
Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные подержанные иномарки в России.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
В США отметили 82-ю годовщину перелета Чкалова через Северный полюс
Праздничная церемония в честь 82-й годовщины первого в истории беспосадочного трансполярного перелета из Советского Союза в США, совершенного экипажем под руководством Валерия Чкалова, прошла в субботу в Музее авиации Пирсона в американском городе Ванкувер при участии посла России в США Анатолия Антонова.
Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес
Лена Темникова стала блондинкой
Обновлено вчера в 14:22
Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией
Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Россияне массово сдают билеты на рейсы в Грузию
Россияне начали массово сдавать билеты на самолеты в Грузию. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.
Обновлено вчера в 09:05
Авто
Решил не заморачиваться: О «ленивом» методе «развода» водителей на деньги рассказали в сети
Вероятнее всего, злоумышленника мотивировала принадлежность автомобиля к премиум-классу, из-за чего он предполагал, что владелец машины также решит не заморачиваться и заплатит ему, однако тот решил не потакать вымогателю.
Обновлено вчера в 12:00