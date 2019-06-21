«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мираRT на русском 13:41

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

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Шоу-бизнес Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.

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Политика Два грузинских кафе повысили цены для россиян на 20% Посещение грузинского кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторана "Гарденс" в Батуми обойдётся россиянам на 20% дороже, чем другим посетителям.

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