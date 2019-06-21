Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мираRT на русском 13:41
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
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Сергей Игнашевич «расписан» на три недели вперед. Футбольная «Волга» сыграет с московским «Торпедо»
Ульяновская правдавчера в 03:36
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Армия и оружие
Сбитый Ираном беспилотник США оказался засекреченным BAMS-D
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Си Цзиньпин примет участие в саммите G-20
Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в работе 14-й встречи группы G-20 в Осаке.
Обновлено в 23:19
Кино
Алексей Агранович получил премию кинофестиваля Art Film Fest в Словакии
Российский актер Алексей Агранович получил премию завершившегося в воскресенье словацкого международного кинофестиваля Art Film Fest за лучшую мужскую роль.
Обновлено в 23:12
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье
Обновлено в 12:03
Общество
Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье
Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Истребители вылетели на перехват пассажирского лайнера в Лондоне
Неадекватное поведение одного из пассажиров стало поводом для поднятия в воздух истребителей ВВС Великобритании.
Обновлено в 18:19
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах
Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В центре Петербурга загорелось трехэтажное здание
В Невском районе Петербурга в трехэтажном здании произошел пожар, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Обновлено в 22:24
Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Если Штаты готовятся к новым торговым агрессиям, они примут решение снизить ставку уже в июле, чтобы превентивно создать внутри экономической системы ультрамягкие условия.
Обновлено в 23:00
Транспорт
Почти 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено вчера в 19:45
Космос
НАСА нашло на Марсе возможные признаки жизни
Марсоход НАСА Curiosity обнаружил в среду высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете неких микроорганизмов, пишет The New York Times.
Обновлено в 22:31
Экономика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией
В министерстве заявили, что грузинская сторона признала задолженность в 2008 году, но не погасила ее.
Обновлено в 23:01
Происшествия
В Приморье сгорел склад на китайском рынке
Сообщение о возгорании на обувном складе рынка поступило на пульт пожарной охраны в 05:19 утра 23 июня.
Обновлено в 21:38
Футбол
Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки
В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Гаджеты
Специалисты рассказали, как правильно заряжать смартфон
Эксперты раскрыли секрет, как оптимально заряжать аккумулятор смартфона, чтобы сохранить батарею в хорошем состоянии.
Обновлено в 12:55
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Общество
В Башкирии построят современный свинокомплекс
Обновлено в 22:03
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Экономика
Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault
Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Политика
Меладзе заявил о нерушимости братских отношений между Грузией и РФ
Российский исполнитель Валерий Меладзе родился в Батуми Певец Валерий Меладзе уверен, что разногласия между Тбилиси и Москвой носят временный характер, он также напомнил, что отношения между странами имеют многовековую историю.
Обновлено в 23:18
Политика
Путин не намерен отдавать Курилы
Обновлено в 08:30
Авто
В России Toyota RAV4 стал бестселлером марки в мае
В результате Toyota оказалась на шестой позиции по продажам среди всех автопроизводителей в РФ, а рыночная доля марки достигла 5,6% против 5,5% годом ранее, согласно данным АЕБ Бестселлером Toyota в мае стал кроссовер RAV4, проданный в количестве 2519 единиц, что на 18% больше в сравнении с прошлым годом.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге
Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено в 09:18
Культура
Балет Большого театра отправился на гастроли в Австралию
Балет Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) отправился в субботу на гастроли в Австралию.
Обновлено в 11:21
Авто
Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей
«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06