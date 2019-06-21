Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мираRT на русском 13:41

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
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Жека Савин вернулся на поле и сыграл за «Шеффилд» против «Торпедо»

Sports.ru20:00

«Торпедо» разгромило старейший клуб мира. За «Шеффилд» играл Савин, а с фанатами зажигал футболист-хипстер

Спорт-Экспресс17:35

Сергей Игнашевич «расписан» на три недели вперед. Футбольная «Волга» сыграет с московским «Торпедо»

Ульяновская правдавчера в 03:36

«Вы реально можете пригласить Павлюченко в «Шеффилд»?» Неожиданные итоги матча старейшего клуба с «Торпедо»

Матч ТВ15:29

Торпедо Москва - Шеффилд. Прогноз и ставка на товарищеский матч

ODDS.ruвчера в 08:06

Футбольная команда «Чертаново» сыграет с британским «Шеффилдом»

Южные горизонтывчера в 05:53

Дебют Игнашевича и перекличка игроков. Лучшие фото с матча «Торпедо» — «Шеффилд»

Чемпионат15:20
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:32, Вашингтон
Армия и оружие

Сбитый Ираном беспилотник США оказался засекреченным BAMS-D

Обновлено вчера в 09:52
Политика

Си Цзиньпин примет участие в саммите G-20

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в работе 14-й встречи группы G-20 в Осаке.
Обновлено в 23:19
Кино

Алексей Агранович получил премию кинофестиваля Art Film Fest в Словакии

Российский актер Алексей Агранович получил премию завершившегося в воскресенье словацкого международного кинофестиваля Art Film Fest за лучшую мужскую роль.
Обновлено в 23:12
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Обновлено в 12:03
Технологии

Шахтеры обнаружили в Израиле новый «внеземной» минерал дороже алмазов

Обновлено в 02:04
Общество

Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье

Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено в 20:00
Происшествия

Истребители вылетели на перехват пассажирского лайнера в Лондоне

Неадекватное поведение одного из пассажиров стало поводом для поднятия в воздух истребителей ВВС Великобритании.
Обновлено в 18:19
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах

Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.
Обновлено в 03:12
Происшествия

В центре Петербурга загорелось трехэтажное здание

В Невском районе Петербурга в трехэтажном здании произошел пожар, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Обновлено в 22:24
Армия и оружие

Российские военные передали беженцам из Идлиба две тонны гумпомощи

Обновлено в 22:09
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Если Штаты готовятся к новым торговым агрессиям, они примут решение снизить ставку уже в июле, чтобы превентивно создать внутри экономической системы ультрамягкие условия.
Обновлено в 23:00
Транспорт

Почти 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено вчера в 19:45
Космос

НАСА нашло на Марсе возможные признаки жизни

Марсоход НАСА Curiosity обнаружил в среду высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете неких микроорганизмов, пишет The New York Times.
Обновлено в 22:31
Экономика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

В министерстве заявили, что грузинская сторона признала задолженность в 2008 году, но не погасила ее.
Обновлено в 23:01
Происшествия

В Приморье сгорел склад на китайском рынке

Сообщение о возгорании на обувном складе рынка поступило на пульт пожарной охраны в 05:19 утра 23 июня.
Обновлено в 21:38
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Футбол

Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Общество

Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда

Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Культура

Изможденная Хлебникова напала на Алибасова во время шоу Малахова

Обновлено в 10:30
Гаджеты

Специалисты рассказали, как правильно заряжать смартфон

Эксперты раскрыли секрет, как оптимально заряжать аккумулятор смартфона, чтобы сохранить батарею в хорошем состоянии.
Обновлено в 12:55
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Общество

В Башкирии построят современный свинокомплекс

Обновлено в 22:03
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Экономика

Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Политика

Меладзе заявил о нерушимости братских отношений между Грузией и РФ

Российский исполнитель Валерий Меладзе родился в Батуми Певец Валерий Меладзе уверен, что разногласия между Тбилиси и Москвой носят временный характер, он также напомнил, что отношения между странами имеют многовековую историю.
Обновлено в 23:18
Политика

Путин не намерен отдавать Курилы

Обновлено в 08:30
Авто

В России Toyota RAV4 стал бестселлером марки в мае

В результате Toyota оказалась на шестой позиции по продажам среди всех автопроизводителей в РФ, а рыночная доля марки достигла 5,6% против 5,5% годом ранее, согласно данным АЕБ Бестселлером Toyota в мае стал кроссовер RAV4, проданный в количестве 2519 единиц, что на 18% больше в сравнении с прошлым годом.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге

Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено в 09:18
Культура

Балет Большого театра отправился на гастроли в Австралию

Балет Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) отправился в субботу на гастроли в Австралию.
Обновлено в 11:21
Авто

Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей

«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
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