Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мираRT на русском вчера в 13:41

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
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Торпедо Москва - Шеффилд. Прогноз и ставка на товарищеский матч

ODDS.ru21 июня в 08:06

«Торпедо» разгромило старейший клуб мира. За «Шеффилд» играл Савин, а с фанатами зажигал футболист-хипстер

Спорт-Экспрессвчера в 17:35

Дебют Игнашевича и перекличка игроков. Лучшие фото с матча «Торпедо» — «Шеффилд»

Чемпионатвчера в 15:20

«Вы реально можете пригласить Павлюченко в «Шеффилд»?» Неожиданные итоги матча старейшего клуба с «Торпедо»

Матч ТВвчера в 15:29

Жека Савин вернулся на поле и сыграл за «Шеффилд» против «Торпедо»

Sports.ruвчера в 20:00

Футбольная команда «Чертаново» сыграет с британским «Шеффилдом»

Южные горизонты21 июня в 05:53

Сергей Игнашевич «расписан» на три недели вперед. Футбольная «Волга» сыграет с московским «Торпедо»

Ульяновская правда21 июня в 03:36
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Происшествия

Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково

Во Внуково российского эстрадного певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета.
Обновлено вчера в 07:12
Экономика

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Общество

Не дельный обзор. А зачем высшее образование продавцам и водителям?

Кеша Камызякцев Как говорят в балете: "Па-де-де про ПДД".
Обновлено вчера в 09:03
Единоборства

Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle

Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

Полиция проверила дом Бориса Джонсона из-за женских криков

Газета Guardian пишет, что 21 июня соседи заявили о женских криках, a также звуках ударов и хлопков.
Обновлено вчера в 04:12
Политика

Минтранс России озвучил сумму грузинских долгов

Ранее Минтранс сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России приостановят с 8 июля в связи с необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также из-за просроченной задолженности.
Обновлено вчера в 20:02
Шоу-бизнес

Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено вчера в 05:24
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Общество

В выходные в Рязани ожидается сильная жара

В грядущие выходные, 22 и 23 июня, в Рязанской области ожидается жаркая погода и небольшие кратковременные дожди.
Обновлено 21 июня в 03:47
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

В Приморье сгорел склад на китайском рынке

Сообщение о возгорании на обувном складе рынка поступило на пульт пожарной охраны в 05:19 утра 23 июня.
Обновлено вчера в 21:38
Политика

Видеозапись с подделкой подписей «за Беглова» заинтересовала полицию

«По инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга (Александра Беглова) полиция в настоящее время проводит проверку по факту появления видеозаписи о возможном нарушении избирательного законодательства», — уточнили в пресс-службе, отметив, что делать какие-либо выводы пока преждевременно.
Обновлено вчера в 08:48
Здоровье

Врачи могут диагностировать цирроз печени по глазам

Обновлено вчера в 01:12
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения

18 июня весь день Максим Галкин принимал поздравления.
Обновлено вчера в 13:06
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

МИД Грузии: Туристы и журналисты из РФ не подвергались опасности

Министерство иностранных дел Грузии на фоне не утихающих в стране акций протеста сообщило, что все государственные ведомства обеспечивают порядок и безопасность для туристов и журналистов, в том числе из России, и они не подвергались опасности.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков

Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол

Бразильцы разгромили команду Перу и вышли в плей-офф Кубка Америки

В Бразилии состоялся матч третьего тура группового этапа Кубка Америки между хозяевами турнира и сборной Перу.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие

Полковник ВСУ до смерти избил подчиненную

Глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинский полковник до смерти избил подчиненную.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика

США обнародовали план по развитию Палестины

Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено вчера в 12:50
Общество

Синоптики и МЧС предупредили о жаре и грозе в Московском регионе

По прогнозу синоптиков, сегодня воздух в Москве прогреется до 31–33°С (по области 28–33°С). Ожидаются переменная облачность и гроза, при дожде порывы ветра могут достигать 17 м/c.
Обновлено вчера в 05:35
Технологии

В тюрьмах США запретили учебники по программированию

Руководство американского штата Орегон запретило заключенным, отбывающим наказание на территории штата, читать литературу по программированию.
Обновлено вчера в 17:35
Технологии

Волгоградцам рассказали о процедуре сбора биометрических данных

Непосредственно сам сбор происходит в два этапа – сначала записывается голос, а затем изображение.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Два грузинских кафе повысили цены для россиян на 20%

Посещение грузинского кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторана "Гарденс" в Батуми обойдётся россиянам на 20% дороже, чем другим посетителям.
Обновлено вчера в 12:53
Здоровье

Малышева сравнила еду с наркотиками

Обновлено вчера в 23:52
Политика

Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 00:27
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