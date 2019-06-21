Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мираRT на русском вчера в 13:41
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
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«Торпедо» разгромило старейший клуб мира. За «Шеффилд» играл Савин, а с фанатами зажигал футболист-хипстер
Спорт-Экспрессвчера в 17:35
Дебют Игнашевича и перекличка игроков. Лучшие фото с матча «Торпедо» — «Шеффилд»
Чемпионатвчера в 15:20
Сергей Игнашевич «расписан» на три недели вперед. Футбольная «Волга» сыграет с московским «Торпедо»
Ульяновская правда21 июня в 03:36
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:39, Вашингтон
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково
Во Внуково российского эстрадного певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета.
Обновлено вчера в 07:12
Экономика
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault
Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Не дельный обзор. А зачем высшее образование продавцам и водителям?
Кеша Камызякцев Как говорят в балете: "Па-де-де про ПДД".
Обновлено вчера в 09:03
Единоборства
Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle
Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона из-за женских криков
Газета Guardian пишет, что 21 июня соседи заявили о женских криках, a также звуках ударов и хлопков.
Обновлено вчера в 04:12
Политика
Минтранс России озвучил сумму грузинских долгов
Ранее Минтранс сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России приостановят с 8 июля в связи с необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также из-за просроченной задолженности.
Обновлено вчера в 20:02
Шоу-бизнес
Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено вчера в 05:24
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Общество
В выходные в Рязани ожидается сильная жара
В грядущие выходные, 22 и 23 июня, в Рязанской области ожидается жаркая погода и небольшие кратковременные дожди.
Обновлено 21 июня в 03:47
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В Приморье сгорел склад на китайском рынке
Сообщение о возгорании на обувном складе рынка поступило на пульт пожарной охраны в 05:19 утра 23 июня.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Видеозапись с подделкой подписей «за Беглова» заинтересовала полицию
«По инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга (Александра Беглова) полиция в настоящее время проводит проверку по факту появления видеозаписи о возможном нарушении избирательного законодательства», — уточнили в пресс-службе, отметив, что делать какие-либо выводы пока преждевременно.
Обновлено вчера в 08:48
Здоровье
Врачи могут диагностировать цирроз печени по глазам
Обновлено вчера в 01:12
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения
18 июня весь день Максим Галкин принимал поздравления.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
МИД Грузии: Туристы и журналисты из РФ не подвергались опасности
Министерство иностранных дел Грузии на фоне не утихающих в стране акций протеста сообщило, что все государственные ведомства обеспечивают порядок и безопасность для туристов и журналистов, в том числе из России, и они не подвергались опасности.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков
Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
Бразильцы разгромили команду Перу и вышли в плей-офф Кубка Америки
В Бразилии состоялся матч третьего тура группового этапа Кубка Америки между хозяевами турнира и сборной Перу.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие
Полковник ВСУ до смерти избил подчиненную
Глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинский полковник до смерти избил подчиненную.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
США обнародовали план по развитию Палестины
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Синоптики и МЧС предупредили о жаре и грозе в Московском регионе
По прогнозу синоптиков, сегодня воздух в Москве прогреется до 31–33°С (по области 28–33°С). Ожидаются переменная облачность и гроза, при дожде порывы ветра могут достигать 17 м/c.
Обновлено вчера в 05:35
Технологии
В тюрьмах США запретили учебники по программированию
Руководство американского штата Орегон запретило заключенным, отбывающим наказание на территории штата, читать литературу по программированию.
Обновлено вчера в 17:35
Технологии
Волгоградцам рассказали о процедуре сбора биометрических данных
Непосредственно сам сбор происходит в два этапа – сначала записывается голос, а затем изображение.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Два грузинских кафе повысили цены для россиян на 20%
Посещение грузинского кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторана "Гарденс" в Батуми обойдётся россиянам на 20% дороже, чем другим посетителям.
Обновлено вчера в 12:53
Здоровье
Малышева сравнила еду с наркотиками
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 00:27