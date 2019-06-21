Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мираRT на русском вчера в 13:41

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
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Жека Савин вернулся на поле и сыграл за «Шеффилд» против «Торпедо»

Sports.ruвчера в 20:00

Футбольная команда «Чертаново» сыграет с британским «Шеффилдом»

Южные горизонты21 июня в 05:53

Дебют Игнашевича и перекличка игроков. Лучшие фото с матча «Торпедо» — «Шеффилд»

Чемпионатвчера в 15:20

«Вы реально можете пригласить Павлюченко в «Шеффилд»?» Неожиданные итоги матча старейшего клуба с «Торпедо»

Матч ТВвчера в 15:29

Торпедо Москва - Шеффилд. Прогноз и ставка на товарищеский матч

ODDS.ru21 июня в 08:06

«Торпедо» разгромило старейший клуб мира. За «Шеффилд» играл Савин, а с фанатами зажигал футболист-хипстер

Спорт-Экспрессвчера в 17:35

Сергей Игнашевич «расписан» на три недели вперед. Футбольная «Волга» сыграет с московским «Торпедо»

Ульяновская правда21 июня в 03:36
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Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено 21 июня в 21:13
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем

Дочь певца Валерия Меладзе Инга разводится с мужем-иностранцем, сообщает Starhit.
Обновлено в 03:07
Футбол

Торрес объяснил, почему решил завершить карьеру

Бывший нападающий "Атлетико", "Ливерпуля", "Челси" и сборной Испании Фернандо Торрес объяснил, почему принял решение об окончании карьеры.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие

США провели кибератаку на ракетные системы Ирана

Ранее ГЛАС сообщал о том, что американские СМИ выяснили кто победит в случае войны США с Китаем и Россией одновременно.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

«Ночной охотник» показал новую фигуру высшего пилотажа

Опубликованы кадры новой фигуры высшего пилотажа, которой пока нет даже названия. Ее выполняет российский вертолет Ми-28 «Ночной охотник».
Обновлено в 00:19
Происшествия

Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен

Пожар, возникший ранее в воскресенье в здании на улице Профессора Качалова в Невском районе Санкт-Петербурга, ликвидирован.
Обновлено в 00:41
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек

Обновлено в 02:17
Общество

Роспотребнадзор опубликовал «простые правила» по выбору алкоголя

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору безопасного и качественного алкоголя, они опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 02:44
Футбол

Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:03
Спорт

Сборная России лидирует в медальном зачете после второго дня ЕИ-2019

Обновлено вчера в 14:43
Происшествия

На гидроэлектростанции в Каталонии произошел взрыв

На гидроэлектростанции в испанской провинции Таррагона в Каталонии произошел взрыв. Не менее четырех человек получили травмы.
Обновлено вчера в 14:36
Общество

В Киеве сегодня состоится седьмой Марш равенства в поддержку ЛГБТ

Не обошлось без эксцессов и в этом году - вечером 19 июня в Киеве произошло нападение на участников ЛГБТ-движения.
Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес

Поведение Меган Маркл и принца Гарри разочаровало поклонников

Поклонники британской королевской семьи возмутились поведением Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено вчера в 07:45
Авто

На аукционе продадут один из трёх кемперов Porsche

В городе Монтерей, Калифорния, на аукционе Mecum планируется продажа одного из трёх когда-либо выпущенных экземпляров фургона Porsche Tempo Mikafa Sport Camper 1955 года выпуска Эксклюзивный кемпер Porsche весьма похож на старинный автобус компании Volkswagen.
Обновлено в 02:37
Общество

По всей России пройдут акции против политических репрессий

В одиннадцати городах России пройдут акции против политических репрессий.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Шесть человек пострадали в результате ЧП с катером в Тверской области

Обновлено вчера в 17:47
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Единоборства

Ловато победил Мусаси и стал новым чемпионом Bellator

Обновлено в 03:35
Происшествия

Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге

Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
Общество

Путин поздравил россиян с сабантуем

Владимир Путин поздравил всех с башкирским и татарским Праздником плуга - Сабантуем.
Обновлено в 03:21
Политика

В России временно запретили авиакомпаниям летать в Грузию

Накануне Президент России Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля 2019 года вводит запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 02:48
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Спорт

Россия обыграла Болгарию в Лиге наций

В матче предварительного турнира мужской Лиги наций по волейболу сборная России обыграла команду Болгарии (3:0). Сборная России набрала 26 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла

Обновлено в 01:18
Экономика

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч

В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
Обновлено вчера в 03:36
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Наука

Найдены артефакты саламинского сражения в Греции

Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено 21 июня в 06:05
Политика

Власти Грузии прокомментировали приостановку авиасообщения с Россией

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 07:03
Экономика

Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%

За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
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