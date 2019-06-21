«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мираRT на русском вчера в 13:41

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

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