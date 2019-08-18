Футбол

«Торпедо» обыграло «Текстильщик» в матче девятого тура Олимп-ФНЛТАСС вчера в 14:07

Торпедо (Москва) — Текстильщик
3 – 1
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
15′
Денис Формин
Иван Сергеев
44′
Артур Галоян
48′
Иван Сергеев
61′
89′
Алексей Горюшкин
Московское "Торпедо" победило ивановский "Текстильщик" со счетом 3:1 в домашнем матче девятого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В составе "Торпедо" голы забили Иван Сергеев (44-я и 61-я минуты) и Артур Галоян (48). У "Текстильщика" отличился Алексей Горюшкин (89).
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Торпедо» вынесло команду Бояринцева в честь своего 95-летия. Это видел Красава, а саундтрек сделали CWT

Матч ТВвчера в 15:00

Лучший подарок к 95-летию «Торпедо»: команда Игнашевича на первом месте

Спорт-Экспрессвчера в 14:30

«Торпедо» — «Текстильщик». 18.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings17 августа в 14:20

Ивановский «Текстильщик» проиграл в матче с московским «Торпедо»

Ивтелерадиовчера в 13:36

Олимп-ФНЛ. «Ротор» уступил «Шиннику», «Торпедо» обыграло «Текстильщик»

Sports.ruвчера в 00:40

«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и возглавило турнирную таблицу ФНЛ

Чемпионатвчера в 12:52

«Торпедо» — «Текстильщик»: на кого поставить?

Все про Спорт ру17 августа в 12:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Происшествия

Ульяновский подросток убил всю свою семью и оставил записку

Обновлено вчера в 09:56
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли два человека

Обновлено в 02:27
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Финансы

Курс доллара снизился до 66,33 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.
Обновлено в 03:06
Политика

Иран предупредил США о серьезных последствиях в случае захвата танкера

Обновлено в 03:08
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев.
Обновлено в 03:26
Политика

Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Общество

Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

В Индии в ДТП с автобусом погибли 13 человек

В результате столкновения автобуса с грузовиком в индийском штате Махараштра 13 человек погибли и еще не менее 20 получили ранения, сообщает Hindustan Times со ссылкой на полицию.
Обновлено в 01:02
Экономика

Россия почти не тратит деньги из федерального бюджета

Как сообщало ранее ИА REGNUM, федеральный бюджет России в первом полугодии 2019 года исполнен с профицитом в 1,561 трлн рублей.
Обновлено в 03:08
Экономика

Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду

Обновлено в 03:05
Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетян

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено вчера в 12:49
Здоровье

Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля

Обновлено вчера в 22:36
Авто

ПТС и свидетельство о регистрации машины будут выдаваться по-новому

Согласно ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утверждена новая форма паспорта транспортного средства и свидетельства о его регистрации.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика

«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика

Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00
Политика

В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе

Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика

Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки

Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
Обновлено в 02:48
Экономика

К коллекторам пришли за долгами

Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов "М. Б. А. Финансы" более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

В Иркутской области женщина и трое детей погибли при пожаре

По словам врио заместителя ГУ МЧС по Иркутской области Александра Кузнецова, на всей территории региона пройдут рейды по частным домам, в которых живут социально неблагополучные семьи.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России

Самолет A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около 07:00 утра 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено 16 августа в 06:13
Армия и оружие

В США заподозрили Россию в сокрытии деталей взрыва под Архангельском

Две российские мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Сереводвинском в начале августа, пишет WSJ.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика

Глобально август для роста потерян

Подвела статистика по Европе и Китаю (к примеру, Китай сообщил о неожиданном падении роста промышленного производства до более чем 17-летнего минимума).
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Из-за лесных пожаров на Канарах эвакуировали две тысячи человек

Обновлено вчера в 09:45
Общество

Резкое сокращение популяции диких мидий зафиксировали в Крыму

Фермеры, занимающиеся разведением мидий в Крыму, за год столкнулись с резким сокращением численности личинок, готовых к оседанию, то есть нересту.
Обновлено в 02:17
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез

В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Экономика

Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России

Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).
Обновлено вчера в 17:00
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное