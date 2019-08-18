Московское "Торпедо" победило ивановский "Текстильщик" со счетом 3:1 в домашнем матче девятого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В составе "Торпедо" голы забили Иван Сергеев (44-я и 61-я минуты) и Артур Галоян (48). У "Текстильщика" отличился Алексей Горюшкин (89).

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