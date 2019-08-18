Футбол

«Торпедо» обыграло «Текстильщик» в матче девятого тура Олимп-ФНЛТАСС 14:07

Торпедо (Москва) — Текстильщик
3 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
15′
Денис Формин
Иван Сергеев
44′
Артур Галоян
48′
Иван Сергеев
61′
89′
Aleksei Goryushkin
Московское "Торпедо" победило ивановский "Текстильщик" со счетом 3:1 в домашнем матче девятого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В составе "Торпедо" голы забили Иван Сергеев (44-я и 61-я минуты) и Артур Галоян (48). У "Текстильщика" отличился Алексей Горюшкин (89).
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