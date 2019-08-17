Футбол

«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛРИА Новости 13:03

Торпедо (Москва) — Текстильщик
3 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
15′
Денис Формин
Иван Сергеев
44′
Артур Галоян
48′
Иван Сергеев
61′
89′
Aleksei Goryushkin
Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1. У хозяев поля отличились Иван Сергеев (44-я, 61-я минуты) и Артур Галоян (48).
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