Футбол
«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛРИА Новости 13:03
ФНЛ, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
|15′
Денис Формин
Иван Сергеев
|44′
Артур Галоян
|48′
Иван Сергеев
|61′
|89′
Aleksei Goryushkin
Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1. У хозяев поля отличились Иван Сергеев (44-я, 61-я минуты) и Артур Галоян (48).
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