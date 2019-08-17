Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1. У хозяев поля отличились Иван Сергеев (44-я, 61-я минуты) и Артур Галоян (48).

«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ

Все про Спорт ру

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Происшествия Энергоблок Белоярской АЭС отключила автоматика Автоматика отключила энергоблок утром 18 августа. На объекте произошло ложное срабатывание одной из защитных систем.

Политика Премьер-министр Саксонии высказался в поддержку «Северного потока — 2» Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия заинтересована в проекте «Северный поток — 2» и смягчении связанных с ним санкций.

Происшествия У Марианских островов произошло мощное землетрясение У Марианских островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщила в воскресенье, 18 августа, Геологическая служба США (USGS).

Политика Британии предрекли продовольственный кризис из-за Brexit без сделки В случае выхода Британии из Евросоюза без сделки страна может столкнуться с нехваткой продуктов питания, медикаментов и топлива, следует из правительственных документов, которые проанализировала газета Sunday Times.

Происшествия Под Ульяновском подросток убил собственную семью из пяти человек Подросток в Ульяновской области убил собственную семью из пяти человек и покончил с собой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе 4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.

Происшествия Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.

Армия и оружие Шойгу назвал полёты Ту-160 на Чукотку плановой работой Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что полёты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку являются плановой работой.

Футбол Егоров ответил Дзюбе на критику в адрес судьи после матча с «Ахматом» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров ответил на резкую критику со стороны форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.

Авто Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Теннис Кузнецова проиграла Киз в финале теннисного турнира в Цинциннати Россиянка Светлана Кузнецова уступила американке Мэдисон Киз в финале теннисного турнира в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.

Происшествия AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95 Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.

Политика Герус: Новый Кабмин сформируют за два дня Формирование новой исполнительной власти начнется в первые дни работы парламента, отметил Андрей Герус.

Футбол ПСВ в гостях обыграл «Хераклес» ПСВ в матче 3-го тура чемпионата Голландии в гостях обыграл "Хераклес" со счетом 2:0.

Политика В ЕЭК сообщили о возможном уходе Глазьева с должности советника Путина Евразийская экономическая комиссия прокомментировала сообщения о возможном уходе экономиста Сергея Глазьева с поста советника президента России.

Общество Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.