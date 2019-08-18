Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1. У хозяев поля отличились Иван Сергеев (44-я, 61-я минуты) и Артур Галоян (48).

«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ

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