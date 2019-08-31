«Торпедо» победило «Ротор» в матче 11-го тура Олимп-ФНЛ — 2:0. Команда Сергея Игнашевича сохранила лидерство в таблице. Его ближайший преследователь «Химки» также одержали победу над «Спартаком-2» и отстают от «Торпедо» на 1 очко. Еще в одной игре «Краснодар-2» и «Шинник» сыграли вничью.

«Торпедо» обыграло «Ротор» и сохранило лидерство в ФНЛ

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