Футбол
Спорт-Экспресс«Торпедо» обыграло «Ротор» и сохранило лидерство в ФНЛ
ФНЛ, сегодня
Волгоград, Стадион «Волгоград Арена»
|5′
Игорь Лебеденко
|90′+4′
Александр Рязанцев
«Торпедо» победило «Ротор» в матче 11-го тура Олимп-ФНЛ — 2:0. Команда Сергея Игнашевича сохранила лидерство в таблице. Его ближайший преследователь «Химки» также одержали победу над «Спартаком-2» и отстают от «Торпедо» на 1 очко. Еще в одной игре «Краснодар-2» и «Шинник» сыграли вничью.
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«Ротор» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч ФНЛ 31 августа 2019 года
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