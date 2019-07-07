Футбол

«Торпедо» выиграло первый матч под руководством ИгнашевичаРБК 14:20

Факел — Торпедо (Москва)
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Центральный стадион профсоюзов
81′
Иван Сергеев
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу московской команды, а автором единственного забитого гола стал полузащитник «автозаводцев» Иван Сергеев, отличившийся на 81-й минуте встречи. «Торпедо» сумело добиться победы в первом официальном матче под руководством Сергея Игнашевича.
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Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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