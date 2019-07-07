Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу московской команды, а автором единственного забитого гола стал полузащитник «автозаводцев» Иван Сергеев, отличившийся на 81-й минуте встречи. «Торпедо» сумело добиться победы в первом официальном матче под руководством Сергея Игнашевича.

«Торпедо» выиграло первый матч под руководством Игнашевича

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