Футбол
«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче ИгнашевичаБомбардир.ру вчера в 14:54
ФНЛ, вчера
Центральный стадион профсоюзов
|81′
Иван Сергеев
«Торпедо» обыграл «Факел» в матче 1-го тура ФНЛ со счетом 1:0. Это первая игра московской команды под руководством Сергея Игнашевича. Он возглавил клуб в начале июня.
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