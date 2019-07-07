Футбол

«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче ИгнашевичаБомбардир.ру вчера в 14:54

Факел — Торпедо (Москва)
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Центральный стадион профсоюзов
81′
Иван Сергеев
«Торпедо» обыграл «Факел» в матче 1-го тура ФНЛ со счетом 1:0. Это первая игра московской команды под руководством Сергея Игнашевича. Он возглавил клуб в начале июня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сергей Игнашевич: Цель-минимум для «Торпедо» – закрепиться в ФНЛ

Советский спорт02:59

Игнашевич строит «тики-таку» в ФНЛ. Пока получается так себе

Спорт-Экспресс02:00

Игнашевич: задача «Торпедо» – побеждать в каждом матче

Чемпионатвчера в 15:05

Автор первого гола «Торпедо» в новом сезоне ФНЛ: «В межсезонье парни шутили, что не попадаю по мячу»

Sport24.ruвчера в 17:10

«Торпедо» обыграло «Факел» в первом официальном матче под руководством Игнашевича

Матч ТВвчера в 13:58

«Торпедо» выиграло в 1-м матче Игнашевича на посту главного тренера

Sports.ruвчера в 14:34

«Факел» - «Торпедо»: встреча равных

Все про Спорт ру06 июля в 17:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
Политика

Грузинский оппозиционный телеканал Rustavi 2 возобновил вещание

Вещание было временно прекращено в ночь на 8 июля по решению гендиректора канала Ника Гвамария из-за протестов местного населения.
Обновлено в 01:25
Здоровье

Врачи рассказали о лечебных свойствах грибов

Обновлено в 01:45
Происшествия

Медики рассказали о состоянии избитой 7-летней девочки из Ингушетии

Обновлено 05 июля в 21:00
ЖКХ

В пострадавшем от наводнения Тулуне запустили очистные сооружения

Обновлено вчера в 22:44
Транспорт

Открыт новый железнодорожный путь через реку Лена

ИА «Ореанда-Новости» Российские железнодорожники запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено вчера в 08:59
Политика

Бурджанадзе назвала опасным саботажем брань ведущего в адрес Путина

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе призывает власти инициировать расследование в связи с выступлением грузинского телевизионного журналиста, который в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента Российской Федерации.
Обновлено в 00:30
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%

Обновлено в 01:45
Общество

СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Авто

В Перми выставили на продажу «Ниву» с «собачьими» дверьми

За уникальную «Ниву» владелец просит всего 150 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Экономика

В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики

С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.
Обновлено в 00:54
Футбол

Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки

Сборная Бразилии стала победительницей Кубка Америки. В финале бразильские футболист одержали победу над командой Перу со счётом 3:1.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено вчера в 06:52
Армия и оружие

В Израиле рассказали о самом громком провале спецназа за последнее время

Израиль опубликовал детали одного из самых громких провалов сил специальных операций за последние годы.
Обновлено в 01:52
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами

Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

На Новочеркасском проспекте выстрелили в лицо сотруднице пекарни

Как рассказали в Главке, 7 июля около семи часов утра в помещении пекарни на Новочеркасском проспекте в ходе конфликта неизвестный выстрелил в лицо 34-летней сотруднице заведения, пострадавшая была госпитализирована.
Обновлено в 02:06
Баскетбол

Леброн Джеймс расстался с 23-м игровым номером ради Дэвиса

Обновлено в 02:12
Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 21:56
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией завершается

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП.
Обновлено вчера в 12:42
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала необычное фото дочери

Известная советская и российская певица Алла Пугачева показала в Instagram необычное фото дочери Лизы.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Армия и оружие

Появилось видео эффектного выступления Ту-22М на параде в Белоруссии

Обновлено вчера в 08:28
Происшествия

В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов

Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Политика

Между Россией и Украиной состоится прямой телемост

Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес

45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде

Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено вчера в 06:02
Наука

Российские геологи выяснили, как ведут себя газовые гидраты в условиях глобального потепления

Обновлено 06 июля в 10:17
Футбол

Журналист Карпов: «Спартак» согласовал трансфер Хаджи за 11 миллионов

Обновлено вчера в 16:31
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Политика

В Госдуме считают, что нужно заморозить отношения с Грузией после оскорблений в адрес Путина

Евгений Примаков - член комитета Госдумы РФ по международным делам – призывает заморозить российско-грузинские отношения после ругани в адрес лидера России Владимира Путина со стороны грузинского ведущего Георгия Габунии.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл

На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное