«Торпедо» обыграл «Факел» в матче 1-го тура ФНЛ со счетом 1:0. Это первая игра московской команды под руководством Сергея Игнашевича. Он возглавил клуб в начале июня.

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Политика Грузинский оппозиционный телеканал Rustavi 2 возобновил вещание Вещание было временно прекращено в ночь на 8 июля по решению гендиректора канала Ника Гвамария из-за протестов местного населения.

Транспорт Открыт новый железнодорожный путь через реку Лена ИА «Ореанда-Новости» Российские железнодорожники запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.

Политика Бурджанадзе назвала опасным саботажем брань ведущего в адрес Путина Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе призывает власти инициировать расследование в связи с выступлением грузинского телевизионного журналиста, который в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента Российской Федерации.

Общество СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.

Экономика В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.

Футбол Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки Сборная Бразилии стала победительницей Кубка Америки. В финале бразильские футболист одержали победу над командой Перу со счётом 3:1.

Происшествия Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.

Армия и оружие В Израиле рассказали о самом громком провале спецназа за последнее время Израиль опубликовал детали одного из самых громких провалов сил специальных операций за последние годы.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.

Происшествия На Новочеркасском проспекте выстрелили в лицо сотруднице пекарни Как рассказали в Главке, 7 июля около семи часов утра в помещении пекарни на Новочеркасском проспекте в ходе конфликта неизвестный выстрелил в лицо 34-летней сотруднице заведения, пострадавшая была госпитализирована.

Происшествия Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.

Политика Авиасообщение между Россией и Грузией завершается C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала необычное фото дочери Известная советская и российская певица Алла Пугачева показала в Instagram необычное фото дочери Лизы.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Происшествия В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".

Происшествия Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.

Политика Между Россией и Украиной состоится прямой телемост Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».

Шоу-бизнес 45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.

Политика В Госдуме считают, что нужно заморозить отношения с Грузией после оскорблений в адрес Путина Евгений Примаков - член комитета Госдумы РФ по международным делам – призывает заморозить российско-грузинские отношения после ругани в адрес лидера России Владимира Путина со стороны грузинского ведущего Георгия Габунии.