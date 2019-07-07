Футбол
Факел — Торпедо (Москва) 0:1Спорт-Экспресс 13:54
ФНЛ, сегодня
Центральный стадион профсоюзов
|81′
Иван Сергеев
"Торпедо" в гостевом матче 1-го тура Олимп-ФНЛ обыграло "Факел" (1:0). Дебют Игнашевича: стадион в Воронеже чуть не смыло Для черно-белых эта встреча стала первой в первенстве России после выхода из ПФЛ, где команда провела четыре предыдущих сезона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:31, Вашингтон
Политика
Саакашвили прокомментировал брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал выходку телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:30
Футбол
Дмитрий Тарасов назвал неприятным расставание с «Локомотивом»
Обновлено в 13:25
Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазины
В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 22:16
Общество
Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 22:05
Интернет
Mozilla может стать «интернет-злодеем года»
Компанию Mozilla номинировали на премию «интернет-злодей года».
Обновлено в 06:01
Футбол
Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки
Решающий матч завершился победой "пентакапмеонов" со счетом 3:1. Начало встречи было не слишком интересным, команды осторожничали и всей своей силы не показывали.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
День, когда Россия стала империей и военной супердержавой
Полтавская битва, произошедшая 8 июля 1709 года, стала водоразделом в истории двух стран — России и Швеции.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Общество
Жители Башкирии дополнительно отдохнут в честь праздника
Всего в этом году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено в 21:03
Политика
Минтранс оценил потери от закрытия авиасообщения с Грузией
Авиакомпании подсчитают понесенные убытки к концу следующей недели, отметил Дитрих.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли
В машине находились десять человек, пятеро из них погибли.
Обновлено в 11:29
Авто
Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой рассекретила своего бойфренда
На своей странице в соцсети Instagram Киперман впервые опубликовала совместный романтический снимок с бойфрендом.
Обновлено в 14:03
Политика
Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор»
Канал "Русская весна" обнародовал видеозапись, сделанную в Хмельницком во время предвыборного турне экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:16
Общество
Эксперты объяснили падение рождаемости в России
Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года достиг минимума в этом десятилетии и составил 1,58, рассчитали в Росстате.
Обновлено в 14:00
Футбол
«Спартак» предложил 12 млн евро за трансфер хавбека «Вииторула» Хаджи
Как сообщает Gazeta Sporturilor, московский клуб предложил 12 миллионов евро за переход в команду атакующего полузащитника Яниса Хаджи, который приходится сыном бывшему хавбеку Реала и Барселоны Георге Хаджи.
Обновлено в 08:26
Общество
Названо самое холодное место в Подмосковье
Поселок Черусти в Шатурском районе Московской области согласно многолетним метеорологическим наблюдениям является самым холодным местом Подмосковья, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.
Обновлено в 20:17
Наука
В Китае обнаружили древние деформированные черепа
Найденные останки стали доказательством того, что люди изменяли форму своих черепов.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Забайкалец пытался переплыть реку на автомобильной камере и утонул
Мужчина 43 лет пытался переплыть реку на камере колеса автомобиля, однако так и не смог добраться до берега.
Обновлено в 21:52
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено в 20:14
Здоровье
В Магаданской областной больнице разрушается старый корпус и не хватает врачей
Как пишет "Магаданская правда", член думского комитета по охране здоровья Юрий Кобзев и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин посетили магаданскую областную больницу.
Обновлено в 16:21
Политика
Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским
Телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Instagram прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский необычно себя ведет на совещании таможенников в Ужгороде.
Обновлено в 06:11
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие
Украина опубликовала интервью зенитчика, сбившего Boeing 777 над Донбассом
Обновлено в 21:25
Гаджеты
Sony разрабатывает смартфон с гибким экраном
Японская компания не собирается самостоятельно производить гибкие дисплеи для своих девайсов – она будет закупать их у южнокорейского производителя LG.
Обновлено в 04:02
Авто
Фото BMW X6M без камуфляжа появились в Сети
Фото внедорожника BMW X6M появились в Сети. Теперь уже без камуфляжа, и потому можно считать это своего рода презентацией.
Обновлено в 21:10
Общество
Мэрайя Кэри открыла бутылку голосом
На кадрах, размещённых в Twitter, исполнительница собственным высоким голосом открыла стеклянную бутылку.
Обновлено в 14:20
Политика
Грузинский канал сказал опасное про родителей Путина. Реакция президента последовала в «Твиттере»
Почти минуту грузинские телезрители слушали ругательства в адрес российского лидера.
Обновлено в 17:24