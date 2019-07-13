Футбол
«Торпедо» обыграло «Балтику» на глазах ЧерчесоваSportbox.RU 12:02
Вскоре форвард отправил третий мяч в ворота соперников. Эта победа позволила подмосковной команде набрать 6 очков и возглавить турнирную таблицу чемпионата. В другом матче дня «Торпедо» оказалось сильнее «Балтики».
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:25, Вашингтон
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