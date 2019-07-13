Футбол

«Торпедо» обыграло «Балтику» на глазах ЧерчесоваSportbox.RU 12:02

Вскоре форвард отправил третий мяч в ворота соперников. Эта победа позволила подмосковной команде набрать 6 очков и возглавить турнирную таблицу чемпионата. В другом матче дня «Торпедо» оказалось сильнее «Балтики».
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«Торпедо» одержало вторую подряд победу в ФНЛ под руководством Игнашевича

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«Торпедо» Игнашевича выиграло два первых матча в ФНЛ

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«Торпедо» обыграло «Балтику» на глазах Черчесова

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«Торпедо» обыграло «Балтику» на глазах Черчесова

Sportbox.RU12:02

«Торпедо» обыграло «Балтику», а «Химки» разгромили «Авангард»

Советский спорт11:58
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:25, Вашингтон
Общество

Ураган «Барри» обрушился на побережье Луизианы

Обновлено в 14:53
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Общество

Историю сестер Хачатурян превратят в спектакль

Обновлено в 15:48
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
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Кино

Оливер Джексон-Коэн сыграет «Человека-невидимку»

Вместе с Джексон-Коэном в картине снимется Элизабет Мосс, Сторм Рид, Харриет Дайер и другие.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса

В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
Обновлено в 14:00
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Технологии

Абоненты «Билайна» пожаловались на сбой в работе оператора

Сбой произошел в работе мобильного оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Обновлено в 09:52
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Журналист из Соединенных Штатов Америки Хантер Уокер заявил в Twitter, что американский глава Дональд Трамп в ходе саммита в Белом доме объявил, что Арнольд Шварценеггер скончался.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Единоборства

Камару Усман: «Мне все равно, кого мне дадут: Масвидаля, Ковингтона или Вудли»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман порассуждал о возможном потенциальном сопернике в титульном поединке.
Обновлено в 17:59
Происшествия

Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета

Полицейские разыскивают преступника, который выстрелил из гранатомета в здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено в 02:14
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Футбол

Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемией

У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшилось

Уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что состояние девочки, избитой в республике, улучшилось.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Гражданин Канады задержан в Китае

Китайские власти задержали еще одного гражданина Канады. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC со ссылкой на представителя канадского МИД.
Обновлено в 15:13
Политика

Более 600 тысяч граждан США отправятся штурмовать «Зону 51»

Организаторы штурма «Зоны 51» предложили бежать как Наруто – персонаж японского мультфильма, который осуществлял спринтерские забеги в полусогнутом состоянии, откидывая руки назад.
Обновлено в 12:52
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Обновлено в 13:40
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
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Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
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Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2»

По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.
Обновлено вчера в 12:50
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Оксана Федорова показала фигуру в купальнике

Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Спорт

Мужская сборная России по регби-7 пропустит ОИ-2020

Мужская сборная России по регби-7 потеряла шансы отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 14:00
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Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море

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В Сети появилось живое фото iPhone 11 Max в руках сотрудника Apple

На фото запечатлен iPhone 11 Max с квадратным блоком для камеры, где расположились три модуля и фотовспышка.
Обновлено в 17:19
Армия и оружие

Греция «сдала» С-300 Израилю и уже поплатилась

Греция решила сдать Израилю все секреты С-300.
Обновлено в 17:23
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На Волге столкнулись теплоход и яхта

Инцидент случился с теплоходом «Алексей Толстой» и яхтой «Потудань».
Обновлено в 17:48
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Москвичей предупредили о ночном тумане

Жителей Москвы и области предупредили, что в ночь на воскресенье, 14 июля, ожидается туман.
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.
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