Футбол
«Торпедо» обыграло «Балтику», а «Химки» разгромили «Авангард»Советский спорт 11:58
Сергей Самодин
|63′
Валерий Цховребов
|90′+4′
Балтика, уступив во втором матче подряд, расположилось на 19-м месте. В следующем туре Торпедо в гостях сыграет со СКА-Хабаровск, а Балтика дома примет Чайку.
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