Футбол

«Торпедо» обыграло «Балтику», а «Химки» разгромили «Авангард»Советский спорт 11:58

Шинник — Мордовия
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Шинник»
Сергей Самодин
63′
Валерий Цховребов
90′+4′
Балтика, уступив во втором матче подряд, расположилось на 19-м месте. В следующем туре Торпедо в гостях сыграет со СКА-Хабаровск, а Балтика дома примет Чайку.
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«Торпедо» обыграло «Балтику», а «Химки» разгромили «Авангард»

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