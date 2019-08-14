Футбол

«Торпедо» обыграло «Авангард» в домашнем матче ФНЛЧемпионат 14:22

В матче 8-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» принимало курский «Авангард». Встреча прошла на стадионе «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. На 37-й минуте счёт открыл нападающий курского «Авангарда» Артём Федчук.
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