Футбол
«Торпедо» обыграло «Армавир» в матче шестого тура ФНЛРИА Новости 13:05
Московское "Торпедо" на своем поле победило "Армавир" в матче шестого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей голами отметились Артур Галоян (на 7-й минуте) и Игорь Лебеденко (61).
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Космос
ОАЭ собирается полететь на Марс
Обновлено в 16:36
Политика
Климкин ожидает массовое бегство украинцев за рубеж
Как сообщала «Газета.Ru», ранее Климкин выражал мнение, что в массовом отъезде украинцев в другие государства в поисках трудоустройства нет ничего страшного, но называл происходящее «мегавызовом для Киева».
Обновлено в 01:24
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков
Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Теннис
Даниил Медведев проиграл в финале турнира ATP 500 в Вашингтоне
Десятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог взять второй титул в сезоне, уступив австралийцу Нику Кириосу в финале турнира ATP 500 в Вашингтоне.
Обновлено в 19:22
Технологии
Что дает бизнесу внедрение UCaaS-решений
Решения в сфере UCaaS – все коммуникации как сервис — развиваются огромными темпами и обещают бизнесу массу преимуществ, среди которых масштабируемость, экономия средств и относительная простота администрирования.
Обновлено в 19:30
Интернет
Волгоградцам рекомендуют заклеивать камеры и микрофоны на смартфонах
Рекомендовано действовать очень осторожно при установке приложений на ноутбуки, смартфоны и планшеты.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Приамурье эвакуируют жителей села из-за угрозы разрушения дамбы
В Амурской области эвакуируют жителей села Усть-Ивановка из-за возникшей угрозы разрушения дамбы на берегу реки Зея.
Обновлено в 05:55
Культура
Сын Вилли Токарева подтвердил смерть отца
Знаменитый шансонье Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни в воскресенье, 4 августа.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35
Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено вчера в 11:14
Космос
В Гватемале сфотографировали момент удара молнии в вершину вулкана
В Гватемале фотограф Серхио Монтафар запечатлел момент удара молнии в вершину вулкана Агуа высотой 3761 метр.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
В США третий раз за сутки произошла стрельба
Семь человек получили ранения в результате стрельбы в парке в Чикаго, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные полиции.
Обновлено в 11:53
Экономика
«Основа» увидела себе цену
Группа инвестировала в новые технологии для ритейла Как выяснил "Ъ", девелоперская группа "Основа" Александра Ручьева стала совладельцем компании "Цифровые технологии ритейла", которая уже начала поставлять систему электронных ценников в сети "Вкусвилл", "Верный" и "Аскона".
Обновлено в 18:34
Кино
Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью
Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 13:44
Кино
Галь Гадот сыграет в новом сериале изобретательницу Хеди Ламарр
Израильская актриса Галь Гадот снимется в новом сериале канала Showtime, в котором сыграет известную изобретательницу Хеди Ламарр, передаёт РИА Новости со ссылкой на Entertainment Weekly.
Обновлено в 02:48
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Здоровье
Кубинские врачи лечат людей и защищают режим. Вместо благодарности их обманывают и убивают
Название «Кубинская армия белых халатов», кстати, придумал вождь кубинской революции Фидель Кастро: так он называл зарубежные миссии врачей, существующие с 1960-х годов как символ солидарности коммунистического правительства с населением всего мира.
Обновлено в 17:03
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Венгрии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 11:17
Политика
В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
Обновлено в 13:12
Здоровье
Специалисты рассказали о вреде эскалаторов
Специалисты предупредили о вреде подъема по эскалатору. Ежедневно люди больших городов рискуют своим здоровьем, спускаясь в подземку.
Обновлено в 19:36
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России
Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
Обновлено в 18:41
Политика
Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам
Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Экономика
Дмитрий Бутрин — о том, как за нюансами госрегулирования все чаще обнаруживается конкуренция госбанков
Сразу несколько новостей июля позволяют нам говорить о том, что за чисто техническими историями постепенно начинает выявляться новый и, видимо, очень значимый для рынка сюжет — усиление и изменение характера нерыночной конкуренции между госбанками.
Обновлено в 18:34
Экономика
Акционеры НПФ дождались дивидендов
Согласно отчетности по МСФО, нераспределенная прибыль НПФ Сбербанка на начало года составляла 12,8 млрд руб. Таким образом, в июне фонд выплатил единственному акционеру почти 50% от нераспределенной прибыли, накопленной за пять лет с момента акционирования фонда.
Обновлено в 18:34
Экономика
ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона
В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Кино
Netflix снимет игровой сериал по мотивам мультфильма «Клуб Винкс»
Netflix снимет игровой сериал по мотивам полюбившегося зрителям разных возрастов мультфильма «Клуб Винкс», созданного итальянцами в 2004 году.
Обновлено в 16:05