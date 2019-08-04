Футбол
«Торпедо» обыграло «Армавир» в матче шестого тура ФНЛРИА Новости вчера в 13:05
Московское "Торпедо" на своем поле победило "Армавир" в матче шестого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей голами отметились Артур Галоян (на 7-й минуте) и Игорь Лебеденко (61).
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