«Торпедо» объявило о переходе Рязанцева и ЛебеденкоSport24.ru вчера в 15:25

Полузащитник Александр Рязанцев покинул «Химки» и перешел в московское «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. Контракт с 32-летним футболистом рассчитан на 1 год.

«Торпедо» объявило о переходе Рязанцева и Лебеденко

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