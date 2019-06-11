Футбол
«Торпедо» объявило о переходах Лебеденко и РязанцеваЧемпионат вчера в 15:51
Полузащитник «Химок» Александр Рязанцев и нападающий «Факела» Игорь Лебеденко перешли в «Торпедо». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба. Оба футболиста подписали с «автозаводцами» годичные контракты.
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