Футбол

«Торпедо» объявило о переходах Лебеденко и РязанцеваЧемпионат вчера в 15:51

Полузащитник «Химок» Александр Рязанцев и нападающий «Факела» Игорь Лебеденко перешли в «Торпедо». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба. Оба футболиста подписали с «автозаводцами» годичные контракты.
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«Торпедо» объявило о переходах Лебеденко и Рязанцева

Чемпионатвчера в 15:51

«Торпедо» объявило о переходе Рязанцева и Лебеденко

Sport24.ruвчера в 15:25

Рязанцев перешел в «Торпедо»

Спорт-Экспрессвчера в 15:02

Рязанцев перешел в «Торпедо»

РИА Новостивчера в 15:02

«Торпедо» подписало Рязанцева

Матч ТВвчера в 14:33

«Торпедо» подписало Рязанцева

Sportbox.RUвчера в 14:31

«Торпедо» подписало Рязанцева и Лебеденко

Sports.ruвчера в 15:24
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Российский футболист
Российский футболист, играет на позиции инсайда, ранее выступал на позиции нападающего. Выступал за олимпийскую сборную России.
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