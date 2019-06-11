Футбол
«Торпедо» объявило о переходах Лебеденко и РязанцеваЧемпионат вчера в 15:51
Полузащитник «Химок» Александр Рязанцев и нападающий «Факела» Игорь Лебеденко перешли в «Торпедо». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба. Оба футболиста подписали с «автозаводцами» годичные контракты.
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Политика
На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено вчера в 13:44
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 00:03
Авто
Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля
С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено вчера в 04:01
Политика
Комиссар Совета Европы по правам человека собралась ехать в Крым
Как ранее сообщало ИА REGNUM, департамент информации и печати министерства иностранных дел России сообщил, что члены межправительственной комиссии России по делам Совета Европы на заседании этой комиссии 11 июня были проинформированы о том, что была достигнута договорённость о поездке комиссара Совета Европы по правам человека Дни Миятович в Крым в период с 7 по 11 октября.
Обновлено вчера в 16:46
Футбол
Нойер установил рекорд сборной Германии
Сборная Германии в рамках отбора на Евро-2020 разгромила команду Эстонии (8:0). Таким образом, вратарь хозяев Мануэль Нойер сохранил свои ворота в неприкосновенности в 37-й раз в составе национальной сборной.
Обновлено вчера в 17:33
Общество
В Москве сегодня был намечен марш в защиту Ивана Голунова
Накануне вечером журналист был освобожден, а его уголовное преследование прекращено.
Обновлено в 02:00
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено вчера в 06:05
Технологии
Российские специалисты разработали защищенный от помех передатчик
Группа российских технических специалистов разработала прототип специальной антенны, которая не восприимчива к помехам глушителей сигнала.
Обновлено в 01:28
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Общество
В России насчитали самую низкую смертность от внешних причин за 50 лет
Рождаемость в России, падающая с 2015 года, в прошлом году снизилась еще на 5,1% (в 2017 году падение было еще более сильным — 10,5%).
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
NI назвал российский ПЛ-15 «квантовым скачком»
Обновлено в 00:40
Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Град «размером с теннисный мяч» обрушился на Баварию
Обновлено вчера в 00:33
Авто
Nissan GT-R и Nissan Juke уходят из России
Компания Nissan завершила поставки кроссовера Juke и спорткара GT-R в Россию.
Обновлено вчера в 23:40
Технологии
Google осознает угрозы, которые создаст самостоятельное развитие Huawei – эксперт
Американская компания Google прекрасно осознает угрозы и вызовы для гегемонии США на технологическом рынке, которые создаст самостоятельное и бесконтрольное развитие китайской компании Huawei, включая создание ее собственной операционной системы, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансов "Чунъян" Китайского народного университета Чжоу Жун.
Обновлено в 00:19
Общество
В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен
Обновлено вчера в 04:53
Авто
Владелец Lada Vesta отсудил у «АвтоВАЗа» около 840 тыс. рублей
Известно, что автомобиль Lada Vesta был выпущен в 2016 году. Истец купил его в 2018 году у предыдущего владельца за 470 тыс. рублей.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
Один человек погиб в крупном ДТП с участием шести автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает 12 июня РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Рябков усомнился в готовности США к соглашениям по вооружениям
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не достигнут новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней
Обновлено вчера в 21:18
Экономика
В Китае инфляция в мае составила 2,7%
Показатель мая 2019 года стал самым высоким за последние 15 месяцев, при этом китайские эксперты полагали, что инфляция в Китае по итогам мая остановится на отметке апреля в 2,5%. Ведомство связывает рост инфляции в первую очередь с повышением цен на продовольственные товары, в частности на свинину и свежие фрукты.
Обновлено вчера в 23:18
Армия и оружие
Высказывание критики в адрес «Тайфуна» на базе КамАЗа-63969 продолжается в сети
К одним из изначально критикуемых относился бронеавтомобиль «Тайфун» на базе КамАЗа-63969 («Тайфун-К 63969»).
Обновлено в 01:22
Культура
Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым
Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено вчера в 03:38
Политика
На Украине просят Зеленского пустить в Крым воду и транспорт
Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть в Крым воду, а также возобновить транспортное сообщение с полуостровом.
Обновлено вчера в 18:23
Футбол
Гризманн не уверен, что продолжит карьеру в чемпионате Испании
Нападающий Антуан Гризманн рассказал о своем будущем. Ранее сообщалось, что француз продолжит карьеру в Барселоне.
Обновлено в 01:29
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено вчера в 07:22
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не стал исключать, что продюсера отравили
Сын продюсера Бари Алибасова не стал исключать, что его отца могли отравить.
Обновлено вчера в 12:47
Армия и оружие
Старый советский пулемет уничтожил американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы с помощью старого советского пулемета ДШКМ уничтожили американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV, который проезжал по дороге.
Обновлено вчера в 20:29