Футбол

«Торпедо» арендовало игрока «Ахмата»News.ru 05:09

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Как сообщает официальный сайт московского футбольного клуба, аренда 21-летнего футболиста рассчитана на один сезон. В прошлом сезоне Калошин провёл 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) за махачкалинский «Анжи».
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