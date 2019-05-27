Футбол
«Текстильщик» выиграл чемпионат ПФЛМосковский Комсомолец Иваново 01:52
В принципе, вопросов в способности подопечный Дениса Бояринцева выиграть чемпионат в этом году не было ни у кого, кто мало-мальски следил за их судьбой – в 2019 «Текстильщик» булл уверен в своих силах и крепко стоял на ногах.
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«Текстильщик» стал победителем Первенства России по футболу среди команд ПФЛ 2 дивизиона
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