Футбол

«Текстильщик» выиграл чемпионат ПФЛМосковский Комсомолец Иваново 01:52

В принципе, вопросов в способности подопечный Дениса Бояринцева выиграть чемпионат в этом году не было ни у кого, кто мало-мальски следил за их судьбой – в 2019 «Текстильщик» булл уверен в своих силах и крепко стоял на ногах.
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«Текстильщик» Бояринцева выиграл зону «Запад» ПФЛ

Sportbox.RUвчера в 09:18

«Текстильщик» вышел в ФНЛ впервые за 11 лет

Советский спортвчера в 12:16

«Торпедо» Колыванова и «Текстильщик» Бояринцева вышли в ФНЛ

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«Текстильщик» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Запад»

Sport24.ruвчера в 10:49

«Текстильщик» стал победителем Первенства России по футболу среди команд ПФЛ 2 дивизиона

IvanovoNewsвчера в 08:49

«Текстильщик» вышел в ФНЛ

Спорт-Экспрессвчера в 12:37

«Текстильщик» Бояринцева выиграл зону «Запад» ПФЛ

Матч ТВвчера в 09:17
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Политика

Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Теннис

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Россиянин Карен Хачанов поднялся с 12-й на 11-ю строчку в рейтинге ATP. Его соотечественник Даниил Медведев сохранил 14-е место.
Обновлено в 02:35
Политика

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Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент.
Обновлено вчера в 22:09
Политика

Кремль прокомментировал решение трибунала ООН по украинским морякам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в прошлом году за нарушение госграницы.
Обновлено в 05:52
Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Беспорядки и пожар вспыхнули в Южной исправительной колонии, сообщает УНИАН. По предварительным данным, сбежали около 15 заключенных.
Обновлено в 05:49
Общество

Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было

К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
Авто

Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей

Компания Mazda отзывает с российского рынка 1678 автомобилей Mazda 3. Об этом 27 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 06:01
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Гаджеты

Владелец TikTok намерен создать свой смартфон

Собеседники газеты рассказали, что китайская компания планирует поставлять смартфоны со своими предустановленными приложениями – агрегатором новостей, видеосервисами и играми.
Обновлено в 04:01
Музыка

Борис Гребенщиков в Саратове дал бесплатный концерт на улице

Сегодня, 27 мая, на проспекте Кирова в Саратове лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков вместе со своими музыкантами дал бесплатный концерт.
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Происшествия

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Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост, открытый днем ранее. По мнению градоначальника, имел место акт вандализма.
Обновлено вчера в 19:23
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Владимир Путин обсуждал с патриархом Московским и всея Руси Кириллом ситуацию со строительством храма на месте сквера в Екатеринбурге, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:41
Хоккей

Овечкин станцевал на командном ужине после матча с чехами

Форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин станцевал на командном ужине после ее победы в матче за бронзовые медали над Чехией.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Дагестане три человека погибли в ДТП с двумя легковушками

Три человека погибли, трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Дагестане, сообщает МВД региона.
Обновлено в 05:51
Хоккей

Сборная России поднялась на второе место в рейтинге IIHF

Сборная России поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам чемпионата мира в Словакии.
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Транспорт

ТПУ Инновационный центр «Сколково» откроется 27 мая

Новый транспортно-пересадочный узел Инновационный центр "Сколково" вместо временной платформы "Трехгорка" на Белорусском направлении Московской железной дороге откроется 27 мая.
Обновлено 25 мая в 08:01
Кино

Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»

Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено вчера в 21:18
Политика

Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа»

Украинскую партию «Слуга народа» возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
Обновлено в 04:49
Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Политика

Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию

Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила в интервью журналу Le Point, почему Европа отвергает Россию.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Полиция задержала бросившую маленького сына в московском ТЦ женщину

Сотрудники полиции задержали женщину, отказавшуюся забирать маленького сына, которого она оставила в игровой комнате одного из ТЦ Москвы, сообщил глава управления информации и общественных связей Главного управления МВД столицы Юрий Титов.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Суд вынес приговор уральскому бизнесмену из «списка Титова»

Обновлено в 05:06
Гаджеты

Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro уже представили в Китае

Обновлено вчера в 16:05
Политика

Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Итальянская партия «Лига» лидирует на выборах в Европарламент

Партия "Лига" во главе с вице-премьером Италии Маттео Сальвини, входящая в правящую коалицию итальянского правительства, лидирует на выборах в Европарламент по предварительным итогам после подсчета голосов почти с 70% участков.
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье

Россияне «ополчились» на бесплатную медицину

В бесплатную медицинскую помощь тоже стало верить меньше людей – 52% вместо 56% (апрель 2018 г.). Хоть изменения и незначительные, но есть тенденция к коммерциализации медицины.
Обновлено вчера в 23:44
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