Футбол
«Торпедо» Колыванова и «Текстильщик» Бояринцева вышли в ФНЛЧемпионат 12:07
В предпоследнем туре «Текстильщик» обыграл «Коломну» со счётом 2:1 и гарантировал себе первое место. Напомним, что «Торпедо» в 2015 году вылетело из Российской Премьер-Лиги и, миновав ФНЛ, отправилось в ПФЛ, где выступало на протяжении четырёх сезонов.
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