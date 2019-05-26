Футбол

«Торпедо» Колыванова и «Текстильщик» Бояринцева вышли в ФНЛЧемпионат 12:07

В предпоследнем туре «Текстильщик» обыграл «Коломну» со счётом 2:1 и гарантировал себе первое место. Напомним, что «Торпедо» в 2015 году вылетело из Российской Премьер-Лиги и, миновав ФНЛ, отправилось в ПФЛ, где выступало на протяжении четырёх сезонов.
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«Текстильщик» вышел в ФНЛ

Спорт-Экспресс12:37

«Текстильщик» Бояринцева выиграл зону «Запад» ПФЛ

Матч ТВ09:17

«Торпедо» Колыванова и «Текстильщик» Бояринцева вышли в ФНЛ

Чемпионат12:07

«Текстильщик» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Запад»

Sport24.ru10:49

«Текстильщик» стал победителем Первенства России по футболу среди команд ПФЛ 2 дивизиона

IvanovoNews08:49

«Текстильщик» Бояринцева выиграл зону «Запад» ПФЛ

Sportbox.RU09:18

«Текстильщик» вышел в ФНЛ впервые за 11 лет

Советский спорт12:16
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Экономика

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

За выезды из России подполковнику ВДВ объявили выговор, лишив доступа к гостайне

Командующий объявил ему строгий выговор за нарушение порядка выезда за границу, прокурор в связи с этим предостерег о недопустимости нарушения закона, а командир полка отстранил от работы со сведениями, касающимися гостайны, что сказалось на доходах офицера, которому доплачивали за секретность.
Обновлено в 18:18
Здоровье

Льготники могут отдохнуть 2,5 недели на курорте за счёт бюджета

Сегодня, 26 мая, вступает в силу приказ Министерства труда и социальной защиты об установлении расходов на право получения набора социальных услуг, которое позволит определенным социальным группам отдохнуть на курорте за счёт бюджета, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 06:19
Музыка

Группа «Машина времени» отмечает 50-летие

Российская рок-группа "Машина времени" в понедельник отмечает 50-летие.
Обновлено в 17:28
Автоспорт

Ферстаппен получил штрафные баллы

Одним из ключевых моментов гонки в Монако стал инцидент на пит-лейн, произошедший между Максом Ферстаппеном и Валттери Боттасом.
Обновлено в 11:32
Гаджеты

Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS

Обновлено в 12:42
Происшествия

Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго

При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Кино

Фильм Гая Ричи «Аладдин» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено в 18:21
Армия и оружие

РФ проведет наблюдательный полет над США

Обновлено в 19:17
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в столице.
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено в 19:06
Общество

В память о Доренко: на аллее «Вечный сезон» в Подмосковье посадили дуб

Обновлено в 08:14
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Наука

Физики обнаружили резкий рост контактного параметра при переходе газа фермионов в сверхтекучее состояние

Австралийские физики впервые измерили поведение контактного параметра фермионов вблизи критической точки — оказалось, что при переходе газа атомов лития-6 в сверхтекучее состояние этот параметр резко вырастает на 15 процентов.
Обновлено 24 мая в 07:51
Политика

В Хакасии глава района напал на корреспондента канала «Россия 24»

Глава Ширинского района Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» во время интервью.
Обновлено в 17:19
Авто

Увлекательный видеотур: как производят моторы V8 AMG

Увлекательный видеотур по фабрике демонстрирует много интересных фактов о работе предприятия.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Минобороны намерено ужесточить правила призыва на службу

Как сообщают "Известия", соответствующие поправки Минобороны предлагает внести в закон "О воинской обязанности и военной службе".
Обновлено в 17:45
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Происшествия

В Приморье горит рыболовный траулер

Обновлено в 06:15
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Хоккей

Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 13:08
Происшествия

В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Политика

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Финансы

Просроченная задолженность компаний растет пока на бумаге

ЦБ учитывает тот же показатель на стороне банковской системы — формально просроченная кредиторская задолженность юрлиц по Росстату формируется не только банками, но это крупнейшая составляющая.
Обновлено в 18:18
Экономика

В магазинах России станет меньше ценников

Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.
Обновлено в 13:23
Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Футбол

Дзюба обратился к болельщикам «Зенита»

Обновлено в 17:18
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
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