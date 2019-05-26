Футбол

«Торпедо» Колыванова и «Текстильщик» Бояринцева вышли в ФНЛЧемпионат 12:07

В предпоследнем туре «Текстильщик» обыграл «Коломну» со счётом 2:1 и гарантировал себе первое место. Напомним, что «Торпедо» в 2015 году вылетело из Российской Премьер-Лиги и, миновав ФНЛ, отправилось в ПФЛ, где выступало на протяжении четырёх сезонов.
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«Текстильщик» вышел в ФНЛ

Спорт-Экспресс12:37

«Текстильщик» Бояринцева выиграл зону «Запад» ПФЛ

Sportbox.RU09:18

«Торпедо» Колыванова и «Текстильщик» Бояринцева вышли в ФНЛ

Чемпионат12:07

«Текстильщик» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Запад»

Sport24.ru10:49

«Текстильщик» стал победителем Первенства России по футболу среди команд ПФЛ 2 дивизиона

IvanovoNews08:49

«Текстильщик» вышел в ФНЛ впервые за 11 лет

Советский спорт12:16

«Текстильщик» Бояринцева выиграл зону «Запад» ПФЛ

Матч ТВ09:17
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Раскрыта вековая тайна астматических кристаллов

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Футбол

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В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева

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Обновлено в 15:03
Происшествия

Девять полицейских погибли в ДТП в Египте

В Египте к востоку от Каира произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли девять сотрудников египетской полиции, в том числе двое офицеров.
Обновлено в 16:11
Политика

Лидер СДПГ назвала разочаровывающими результаты социал-демократов ФРГ на евровыборах

Результаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на прошедших в воскресенье выборах в Европарламент "крайне разочаровывают".
Обновлено в 13:37
Футбол

В Санкт-Петербурге прошёл чемпионский парад «Зенита»

Футболисты «Зенита» в честь победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) провели чемпионский парад в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:18
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Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено вчера в 11:09
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Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

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Происшествия

Трое детей погибли в результате пожара в Новосибирской области

При пожаре в Венгеровском районе Новосибирской области погибли трое малолетних детей.
Обновлено в 14:21
Хоккей

Финляндия обыграла Канаду в финале ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:29
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Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако

Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Новый стеклянный мост в Киеве не продержался и дня

В Киеве треснул пол открытого 25 мая нового пешеходного моста, соединяющего парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие

В Сирии пять мирных жителей Скальбии погибли при обстреле боевиков

Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики обстреляли населённый пункт Скальбия, в результате чего погибли пять мирных жителей, 12 получили ранения.
Обновлено в 15:08
Хоккей

Роман Ротенберг: «Команда стала единым целым. Отдали все, что могли»

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг подвел итоги чемпионата мира в Словакии, где команда завоевала бронзовые медали.
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Технологии

Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов

Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Гаджеты

Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь

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Политика

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
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Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
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В магазинах России станет меньше ценников

Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.
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Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
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Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей

Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
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Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой

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На Москву надвигается аномальная жара

Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов Цельсия к середине следующей недели.
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