«Торпедо» Колыванова и «Текстильщик» Бояринцева вышли в ФНЛЧемпионат вчера в 12:07

В предпоследнем туре «Текстильщик» обыграл «Коломну» со счётом 2:1 и гарантировал себе первое место. Напомним, что «Торпедо» в 2015 году вылетело из Российской Премьер-Лиги и, миновав ФНЛ, отправилось в ПФЛ, где выступало на протяжении четырёх сезонов.

«Торпедо» Колыванова и «Текстильщик» Бояринцева вышли в ФНЛ

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