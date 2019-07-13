Футбол

«Торпедо» Игнашевича выиграло два первых матча в ФНЛSports.ru 12:33

Факел — Чайка
0 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Центральный стадион профсоюзов
Сегодня автозаводцы одержали победу над «Балтикой» (2:0) в матче 2-го тура ФНЛ.
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