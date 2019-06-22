Футбол

«Торпедо» Игнашевича разгромило старейшую команду мираМатч ТВ вчера в 12:51

«Торпедо» обыграло английский «Шеффилд» в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию московского клуба. Команда Сергея Игнашевича вышла вперед на 18-й минуте встречи: отличился полузащитник Игорь Лебеденко.
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Стадион имени Стрельцова скоро закроется на реконструкцию. Здесь прошло снежное дерби, Самедов забил три «Амкару» и умерла «Москва»

Sports.ru04:41

Бывший футболист «Торпедо» Гаурач «заряжал» трибуны во время матча с «Шеффилдом» (ВИДЕО)

ProstoProSportвчера в 13:12

«Торпедо» разгромило старейший клуб мира. За «Шеффилд» играл Савин, а с фанатами зажигал футболист-хипстер

Спорт-Экспрессвчера в 17:35

«Я не тренировался с февраля». Савин сыграл против Игнашевича за старейший клуб мира

Sport24.ruвчера в 16:30

«Торпедо» — «Шеффилд», товарищеский матч, обзор

Чемпионат04:01

Капитан «Торпедо» – о матче с «Шеффилдом»: «Для истории это тоже интересно — сыграть со старейшим клубом мира»

Матч ТВвчера в 15:02

Сергей Игнашевич «расписан» на три недели вперед. Футбольная «Волга» сыграет с московским «Торпедо»

Ульяновская правда21 июня в 03:36
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Общество

На Кубани объявили экстренное предупреждение о грозовых ливнях

Сильные осадки в сочетании с грозой и градом прогнозируют на территории Краснодарского края 23 и 24 июня.
Обновлено в 04:21
Политика

Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

Обновлено вчера в 20:25
Происшествия

Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено вчера в 22:13
Политика

Радикалы перекрыли дорогу участникам гей-парада в Киеве

Уже сформировалась колонна националистов и радикалов, которые перекрыли маршрут следования участников ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 04:44
Происшествия

На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека

Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.
Обновлено в 03:59
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Спорт

Олимпийская чемпионка из США Дэвис вышла замуж за фигуриста из России

Обновлено в 03:41
Экономика

Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%

За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Наука

Жители Китая равнодушно относятся к интернету без цензуры

Специалисты сообщили, что большинство жителей КНР равнодушно относится к сайтам и информации, которые когда-то были для них запрещены.
Обновлено вчера в 16:39
Политика

Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России

Политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 01:14
Космос

На Марсе обнаружили признаки жизни

Специалисты НАСА исследовали данные марсохода Curiosity и обнаружили в атмосфере Марса значительное количество метана, что косвенно может свидетельствовать о наличии на планете живых существ.
Обновлено вчера в 18:51
Здоровье

Доктор рассказала, как глубокое дыхание снимает нервное напряжение

Доктор рассказала, что глубокое дыхание может помочь снять нервное напряжение.
Обновлено в 04:42
Общество

Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»

В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Кино

Путин поприветствовал участников фестиваля телефильмов «Утро Родины»

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Второго фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" и отметил, что такие форумы популяризуют российский кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Вандалы повредили около 40 могил на кладбище в Удмуртии

Вандалами было осквернено около 40 могил. Уточняется, что воинских захоронений среди повреждённых не было, это обычное деревенское кладбище.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия

Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге

Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Здоровье

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Обновлено в 05:00
Гаджеты

Виртуальную карту от Apple тестируют 60 тысяч человек

Компания Apple объявила о запуске виртуальной кредитной карты с возможностью кэшбэка в марте 2019 года.
Обновлено в 00:00
Политика

Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Гаджеты

MIUI скоро получит четыре полезные функции

Сроки внедрения новых функций в текущие прошивки MIUI пока не названы, но вряд ли они надолго задержатся.
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Авто

Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»

Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео

Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Экономика

Западные эксперты рассказали, почему Россия пытается уйти от обвала доллара

Западные эксперты поведали, почему Россия пытается снизить свою зависимость от доллара и увеличивает свой золотовалютный фонд, пишет «ПолитРоссия».
Обновлено в 01:34
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