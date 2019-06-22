Футбол
«Торпедо» Игнашевича разгромило старейшую команду мираМатч ТВ вчера в 12:51
«Торпедо» обыграло английский «Шеффилд» в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию московского клуба. Команда Сергея Игнашевича вышла вперед на 18-й минуте встречи: отличился полузащитник Игорь Лебеденко.
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