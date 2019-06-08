Баскетбол

«Торонто» в третий раз обыграл «Голден Стэйт» в финале НБАСпорт-Экспресс вчера в 23:37

Голден Стэйт Уорриорз
Торонто Рэпторс
вчера
в 21:00
Баскетбол, НБА
Финал
Голден Стэйт Уорриорз
109 – 123
Торонто Рэпторс
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"Голден Стэйт" на своем паркете проиграл "Торонто" в четвертом матче финала НБА (92:105).
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