Баскетбол
«Торонто» в третий раз обыграл «Голден Стэйт» в финале НБАСпорт-Экспресс вчера в 23:37
Голден Стэйт Уорриорз—
Торонто Рэпторс
вчерав 21:00
Баскетбол, НБА
Финал
"Голден Стэйт" на своем паркете проиграл "Торонто" в четвертом матче финала НБА (92:105).
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