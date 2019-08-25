Футбол
«Торонто» обыграл «Монреаль», несмотря на гол КркичаСпорт-Экспресс вчера в 23:14
«Торонто» в матче регулярного чемпионата MLS дома одержал волевую победу над «Монреаль Импэкт» — 2:1. В составе гостей отличился экс-форвард «Барселоны» Боян Кркич. У хозяев голы на счету Марко Дельгадо и Джастина Морроу.
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«Торонто» с экс-игроком «Рубина» Мавингой обыграл «Монреаль» в MLS, несмотря на гол Кркича
Sport24.ruвчера в 22:39
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