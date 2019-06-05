Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в третьем матче финала НБАREGNUM 06 июня в 00:33
«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в третьем матче финальной серии плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 123:109. Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 47 очков.
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