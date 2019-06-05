Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в третьем матче финала НБАREGNUM 06 июня в 00:33

«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в третьем матче финальной серии плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 123:109. Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 47 очков.
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«Голден Стэйт» - «Торонто»: исправят ли «воины» ситуацию?

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В США просмотр финала НБА завершился поножовщиной. Преступник сбежал и находится в розыске

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«Голден Стэйт» — «Торонто» — 92:105. 8 июня 2019, финал НБА, четвёртый матч

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Дюрант пропустит третий матч финала против «Торонто»

LiveSport.ru05 июня в 01:17
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Первая ошибка Хэмилтона за 29 Гран-при: влетел в стену на ровном месте

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Авто

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Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
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Политика

В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкой

Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.
Обновлено вчера в 09:15
Интернет

Павел Дуров в Telegram создаст улучшенную копию «Яндекс.Новости»

Дуров пообещал создать улучшенную копию новостного ресурса «Яндекс.Новости», до которого государственная цензура не сможет добраться.
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Армия и оружие

140 террористов ликвидировали при нападении на военных в Сирии

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Общество

Жара в Москве сохранится в субботу

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Политика

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Обновлено вчера в 10:12
Игры

Утечка: в разработке находится Tales of Arise и ремастер первой Ni no Kuni

Проект создаётся на Unreal Engine 4 для PS4, Xbox One и РС, а боевая система станет динамической, но сохранит особенности классического игрового процесса Tales of.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Автоспорт

Леклер показал лучшее время на второй практике Гран-при Канады

Обладателем лучшего результата по итогам второго практики стал пилот Ferrari Шарль Леклер.
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В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

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Обновлено вчера в 07:40
Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
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Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток

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Футбол

Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов

Россия может остаться вне обновленной Лиги чемпионов по причине низкого коэффициента УЕФА.
Обновлено в 01:04
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого

Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
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Армия и оружие

Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР

В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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Политика

Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам

Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по торговле и мигрантам, поэтому Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары.
Обновлено вчера в 21:07
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом

Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
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Как утверждают источники Sankei, если Япония согласится на на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она фактически признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.
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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.
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Происшествия

Вылет самолета Utair задержали из-за сбоя на борту

В Международном аэропорту Емельяново (Красноярск) задержали вылет рейса авиакомпании Utair в Иркутск.
Обновлено в 02:05
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Американский профессиональный баскетбольный клуб из Окленда, Калифорния. Выступает в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Команда была основана в 1946 году, как «Филадельфия Уорриорз» в Филадельфии, штат Пенсильвания. В дебютном же сезоне команда выиграла чемпионат Баскетбольной ассоциации Америки, которая впоследствии стала Национальной баскетбольной ассоциацией, после слияния с Национальной баскетбольной лигой.
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