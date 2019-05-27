Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%Известия вчера в 17:02
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале. Об этом говорится в макропрогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия». Впрочем, опрошенные «Известиями» эксперты настроены более пессимистично.
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Политика
В Кремле сожалеют о выходе Медведчука из переговоров по Донбассу
Кремль сожалеет о выходе главы политсовета партии "оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
Обновлено в 03:56
Политика
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда.
Обновлено в 01:52
Футбол
Агент сообщил об уходе Эрнандеса из ЦСКА
Напомним, Эрнандес защищает цвета ЦСКА с лета 2018 года на правах свободного агента, подписав контрактное соглашение с «армейцами» на три года.
Обновлено в 05:00
Политика
В ЛНР обнародовали имена причастных к «минированиям» в России
Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обнародовало имена причастных, по данным ведомства, к ложным сообщениям о минировании объектов в России и Донбассе, этот список будет передан Следственному комитету РФ.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки
Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».
Обновлено в 05:34
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в организации взрыва в Лионе
В ходе спецоперации задержан предполагаемый организатор и исполнитель взрыва в Лионе.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Пугачева не пришла на день рождения Орбакайте
На днях Кристина Орбакайте отметила день рождения. Однако ни ее матери Аллы Пугачевой, ни сыновей Никиты и Дени на празднике не было.
Обновлено в 03:08
Здоровье
Врачи скорой помощи из Пензы начали итальянскую забастовку
В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале так называемой итальянской забастовки.
Обновлено в 03:28
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Начальник технополиса «Эра» перешел в администрацию президента
Начальник военного технополиса «Эра» Федор Дедус уволился из Вооруженных сил, об этом сообщает РБК.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Забайкалье пастух сжег 600 гектаров леса, пытаясь разогреть еду
Пастух в Забайкальском крае разжег в поле костер, чтобы разогреть еду, в результате чего сгорело 600 гектаров леса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Данилко раскрыл правду о планах Потапа и Каменских на детей
Андрей Данилко в роли Верки Сердючки побывал на свадьбе украинских исполнителей Потапа и Насти, где он и разузнал об их планах на родительство.
Обновлено в 05:44
Наука
Ученые из России сделали угольные ТЭС более экологичными и выгодными
Большинство развитых стран давно пытается перейти на более чистые источники энергии и максимально ограничить использование угля.
Обновлено в 04:22
Политика
Гройсман заявил, что даже разговоры о дефолте вредят Украине
Подавший в отставку премьер Украины Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.
Обновлено в 04:30
Наука
Нейросеть нарисовала лицо по голосу
Другая часть алгоритма воссоздает из аудиодорожки использованного видео (небольшого фрагмента — от 3 до 6 секунд) спектрограмму речи и, используя результаты из параллельной нейросети, генерирующей изображение лица, дает на выход примерное изображение лица человека, который разговаривает на видео.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Петербургский парусник «Мир» протаранил микроавтобус в Германии
Забавный инцидент произошёл в порту Гамбурга с парусником «Мир» из Санкт-Петербурга. Учебное судно нечаянно снесло микроавтобус на пристани.
Обновлено в 04:21
Гаджеты
AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000
Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Хоккей
Призер ЧМ назвала виновных в поражении России от Финляндии
Бронзовый призер чемпионата мира (2013) в составе женской сборной России по хоккею Екатерина Ананьина назвала виновных в поражении сборной России в полуфинале чемпионата мира - 2019 от сборной Финляндии, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:16
Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочно
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Кино
Концепт-арт: иллюстрации к восьмому сезону «Игры престолов»
Художник и концепт-иллюстратор Филипп Шерер (Philipp Scherer) у себя на странице ArtStation опубликовал большую подборку концепт-артов к восьмому сезону «Игры престолов».
Обновлено в 03:21
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково
Обновлено вчера в 13:15
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Общество
Омские школьники пишут первые ЕГЭ
Сегодня, 27 мая, во всей России стартовали ЕГЭ. Первыми школьники сдают литературу и географию.
Обновлено в 02:51