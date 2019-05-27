Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%Известия вчера в 17:02
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале. Об этом говорится в макропрогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия». Впрочем, опрошенные «Известиями» эксперты настроены более пессимистично.
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Происшествия
Трое детей погибли в результате пожара в Новосибирской области
Обновлено вчера в 14:21
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
Обновлено вчера в 17:54
Музыка
Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты
Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову.
Обновлено 24 мая в 16:29
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за флагов России
Пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
В Кузбассе осудили экс-главврача больницы за присвоение 1,3 млн рублей
«В результате противоправных действий главный врач нанесла учреждению ущерб в размере порядка 1 млн 300 тыс. руб.», - утверждается в релизе ведомства.
Обновлено в 00:48
Футбол
Красич присутствует на матче ЦСКА с «Крыльями Советов»
Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА серб Милош Красич присутствует на матче армейцев с самарскими "Крыльями Советов" в заключительном туре РПЛ.
Обновлено вчера в 08:25
Гаджеты
AMD представила семейство графических карт Radeon RX 5000 на базе Navi
В основе видеокарт Radeon RX 5000 лежит новая архитектура GPU, получившая название Radeon DNA (RDNA), которая представляет собой дальнейшее развитие появившейся семь лет тому назад Graphics Core Next (GCN).
Обновлено в 00:45
Общество
Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ
Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02
Наука
Ученые: Наличие цели в жизни снижает риск ранней смерти
В результате эксперты смогли найти связь между наличием цели в жизни и риском ранней смерти.
Обновлено 25 мая в 19:11
Экономика
В Москве резко подорожали полисы ОСАГО
На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИ
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".
Обновлено в 01:43
Авто
Kia готовит новое поколение Kia Optima
Новая KIA Optima, недавно замеченная на тестах в Южной Корее, со сменой поколений станет более прогрессивным и молодежным автомобилем.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке
Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов
Евроскептики и националисты из двух фракций могут рассчитывать в новом составе Европарламента в совокупности на 113 кресел, что больше, чем в предыдущем составе, свидетельствует опубликованная ЕП уточненная оценка распределения кресел.
Обновлено вчера в 18:08
Общество
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Кино
«Аладдин» Гая Ричи возглавил российский прокат
Полнометражный фильм «Аладдин» Гая Ричи возглавил прокат в России и странах СНГ по результатам последних выходных мая.
Обновлено в 00:27
Политика
Трамп назвал условие вступления в переговоры с Ираном
США вступят в переговоры с Ираном в том случае, если в Тегеране сами этого захотят.
Обновлено в 01:54
Авто
Обновленный Geely Atlas может добраться до РФ в конце 2019 года
Напомним, что кроссовер Geely Atlas добрался до нашей страны в начале 2018 года.
Обновлено в 01:05
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Футбол
Роналду не вошел в тройку бомбардиров чемпионата впервые за 13 лет
Роналду не вошел в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата по итогам сезона впервые с 2006 года.
Обновлено в 01:16
Хоккей
В Сеть попало видео празднования Овечкиным бронзы ЧМ-2019
Обновлено вчера в 21:09
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Происшествия
Петербургский парусник «Мир» снес микроавтобус в порту Германии
Отчаливая от берега, «Мир» снес кормой микроавтобус марки Mercedes так, что у него остались глубокие вмятины.
Обновлено вчера в 19:56
Общество
Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости
Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Хоккей
Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 13:08