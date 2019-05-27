Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%Известия вчера в 17:02

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале. Об этом говорится в макропрогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия». Впрочем, опрошенные «Известиями» эксперты настроены более пессимистично.

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

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