Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%Известия вчера в 17:02
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале. Об этом говорится в макропрогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия». Впрочем, опрошенные «Известиями» эксперты настроены более пессимистично.
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Происшествия
В Мурманской области загорелись два склада
Обновлено в 03:36
Экономика
Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»
Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы.
Обновлено в 01:05
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Политика
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда.
Обновлено в 01:52
Политика
Госпитализирован губернатор Иркутской области
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
«Аэрофлот» продолжает отмену рейсов самолета SSJ-100 из Уфы в Москву
Авиакомпания «Аэрофлот» вновь отменила рейс из Уфы в Москву.
Обновлено в 02:54
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Обновлено вчера в 17:54
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Алена Водонаева: «Рита Дакота, тебе под носом изменяли, ты себя пожалей»
Рита Дакота неожиданно высказалась по поводу давнего конфликта Алены Водонаевой с Айзой Анохиной и другими представителями шоу-бизнеса.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Начальник технополиса «Эра» перешел в администрацию президента
Начальник военного технополиса «Эра» Федор Дедус уволился из Вооруженных сил, об этом сообщает РБК.
Обновлено в 03:15
Авто
BMW 1-Series сменила поколение и перешла на передний привод
Модель, построенная на совершенно новой платформе, перешла на передний привод и получила «заряженную» версию с самым мощным четырехцилиндровым двигателем в истории баварской марки.
Обновлено в 02:30
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер
В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено вчера в 22:02
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие
Боевики задержаны при попытке попасть в Кыргызстан — ГКНБ
В ГКНБ рассказали, что Р. Б. в 2015 году, находясь на территории одной из стран СНГ, попал под влияние эмиссаров международной террористической организации (МТО) и был переправлен в Сирию для участия в боевых действиях.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Трамп заявил, что США не стремятся к смене режима в Иране
Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Абэ Синдзо заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к смене режима в Иране.
Обновлено в 03:07
Транспорт
Таксистам могут запретить работать сверх нормы
Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Футбол
«Спартак» установил клубный антирекорд
В матче 30-го тура "Спартак" в гостях уступил "Оренбургу" (0:2). Таким образом, за весь розыгрыш чемпионата России "Спартак" забил 36 голов - это худший результат в российской истории клуба.
Обновлено вчера в 09:19
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за опасной проблемы
Ресурсу "Лада.онлайн" стало известно о том, что АвтоВАЗ отзовет у владельцев внедорожные хэтчбеки Lada Xray Cross, у которых обнаружилась опасная проблема с рулевым управлением.
Обновлено в 03:28
Политика
Кремль отреагировал на требование трибунала ООН по украинским морякам
Позиция Кремля по вопросу освобождения украинских моряков не изменится в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Два человека погибли при торнадо в Оклахоме
Крова лишились несколько сотен человек. Погибли два человека, еще 29 получили ранения, информирует ABC.
Обновлено вчера в 20:09
Политика
Коломойский рассказал, кого будет поддерживать на выборах в Раду
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что на грядущих выборах в Верховную раду будет симпатизировать всем партиям, кроме «Блока Петра Порошенко».
Обновлено в 01:53
Общество
В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ
В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 00:41
Финансы
Рубль поднялся к доллару и евро
По данным 10.05 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 2 коп. до 64,45 руб. Курс евро снизился на 9 коп. и достиг показателя 72,17 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено в 03:13
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
Проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения поручил министерствам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 22:15