Футбол

«Торино» заинтересовался РигониЧемпионат 12:05

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в «Торино», сообщает Tuttosport. По информации источника, бордовые заинтересованы в укреплении состава перед стартом в Лиге Европы. Клуб уже сделал предложения по хавбеку Родриго де Паулю («Удинезе») и форварду Симоне Верди («Наполи»).
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Источник: «Торино» интересуется Ригони

Спорт-Экспресс12:31

«Торино» заинтересовался Ригони

Чемпионат12:05

Источник: Торино составит конкуренцию Сампдории в борьбе за Ригони

Bobsoccerвчера в 17:09

«Торино» вступил в борьбу за Ригони

Soccer.ruвчера в 19:13

«Торино» поспорит с «Сампдорией» за игрока «Зенита»

Sportbox.RUвчера в 19:01

«Торино» поспорит с «Сампдорией» за игрока «Зенита»

Матч ТВвчера в 19:01

«Торино» включился в борьбу с «Сампдорией» за полузащитника «Зенита» Ригони

Sport24.ruвчера в 18:32
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:57, Ашберн
Кино

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

Обновлено в 14:01
Происшествия

Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве превысило 90

Число пострадавших от некачественной еды из вендинговых автоматов Healthy Food превысило 90.
Обновлено в 13:37
Политика

В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17

Обновлено в 13:50
Политика

Путин посетит Дом русского зарубежья имени Солженицына

Обновлено вчера в 08:54
Происшествия

Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».
Обновлено в 11:06
Единоборства

В США умер российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии

Президент России Владимир Путин направил Борису Джонсону поздравительную телеграмму по случаю назначения на пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 12:15
Наука

Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий

Ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке может быть около ста миллионов бактерий.
Обновлено в 06:43
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Политика

Главой МИД Великобритании стал Доминик Рааб

Главой МИДа стал Доминик Рааб, бывший министр по выходу страны из состава Европейского союза.
Обновлено в 14:34
Политика

Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

Обновлено в 13:22
Политика

МИД возмутился блокировкой сайта в Латвии

В ведомстве считают, что блокировка Baltnews.lv, принадлежащего МИА «Россия сегодня», — часть этой кампании по зачистке.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Финансы

Банки резко увеличили запасы валюты

Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.
Обновлено в 09:39
Кино

Тарантино представит в Москве новый фильм «Однажды в Голливуде»

Обновлено в 06:12
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Политика

ЛНР передала Киеву 64 заключенных, осужденных до 2014 года

ЛНР сегодня в одностороннем порядке начала передачу украинской стороне 64 заключенных, осужденных до начала событий 2014 года в Донбассе и содержавшихся на территории Республики.
Обновлено в 05:55
Футбол

Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»

Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
Обновлено в 09:14
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Здоровье

Медики назвали первые признаки тромбоза

Обновлено в 10:08
Происшествия

В Уфе кассир похитила из банка 6,5 млн

Обновлено в 05:44
Футбол

Экс-игрок «Ливерпуля» требует от WADA £13 млн за разрушенную карьеру

По информации издания, французский футболист требует от организации £13 млн за то, что из-за их ошибки в допинг-тестировании серьезно пострадала его карьера.
Обновлено в 12:59
Экономика

Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн

В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Токио вслед за Сеулом обвинил российский самолет в нарушении границ

Ранее во вторник российские самолеты в нарушении воздушного пространства обвинила Южная Корея.
Обновлено вчера в 05:49
Авто

Глава Фиата поделился данными о новом электрокаре 500e

Стоило менеджерам FCA объявить об инвестициях во второе поколение Фиата 500e, как на дорогах появились замаскированные хэтчбеки.
Обновлено в 13:00
Общество

МВД назвало численность митинга оппозиции в Петербурге

Обновлено в 14:29
Происшествия

Взрывчатка оказалась «шоколадом»

Другая экспертиза установила, что биологические следы на липких лентах разных типов, использованных при изготовлении взрывного устройства в квартире на Товарищеском проспекте, принадлежали Дилмураду Муидинову и Азамжону Махмудову.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Координатор московского штаба Навального сообщил о своем задержании

Обновлено в 10:25
Политика

Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко

Обновлено в 07:25
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