Футбол
«Торино» заинтересовался РигониЧемпионат 12:05
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в «Торино», сообщает Tuttosport. По информации источника, бордовые заинтересованы в укреплении состава перед стартом в Лиге Европы. Клуб уже сделал предложения по хавбеку Родриго де Паулю («Удинезе») и форварду Симоне Верди («Наполи»).
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 21:03, Вашингтон
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Обновлено в 13:30
Общество
В Минтруде призвали сделать программу маткапитала бессрочной
Сделать программу материнского капитала бессрочной призывают в Минтруда России.
Обновлено в 20:56
Армия и оружие
Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников
Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.
Обновлено в 13:23
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 09:17
Футбол
«Барселона» планирует продать игроков на 150 млн евро
«Барселона» намерена выручить 150 млн евро от продаж нескольких футболистов этим летом.
Обновлено в 16:13
Наука
Размеры тела животных сокращаются при изменении климата
Результаты подтверждают идею о том, что уменьшение размеров тела является ответом на изменение климата.
Обновлено 22 июля в 09:15
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о том, что девушку-инвалида выгнали из ТЦ
Следователи проверят информацию СМИ об инциденте в одном из торговых центров Москвы, откуда охрана силой вывела девушку, предположительно с ограниченными возможностями, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 15:41
Авто
«Урал» начнёт выпуск грузовиков с газовым китайским двигателем
Обновлено в 07:42
Политика
Трамп прокомментировал выступление Мюллера в Конгрессе США
Итогом выступления экс-спецпрокурора Роберта Мюллера в Конгрессе США по делу о «российском вмешательстве» в выборы 2016 г. американский президент Дональд Трамп остался доволен, сообщил он журналистам.
Обновлено в 18:11
Космос
СМИ узнали о планах Канады по разработке спутников интернет-связи
Правительство Канады объявит о выделении 100 миллионов канадских долларов (76 миллионов долларов США) в течение пяти лет на разработку низкоорбитальных спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в сельских и удаленных регионах, сообщает телеканал CBC.
Обновлено в 00:35
Транспорт
Более 800 пьяных водителей автобусов задержаны в России с начала года
По информации ГИБДД, с начала года выявлено 807 водителей автобусов, которые находились в нетрезвом состоянии либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Ольга Дроздова решилась сменить фамилию
Наконец, сегодня, в день именин артистки, муж объявил на личной странице «Инстаграма», что скоро она будет носить его фамилию.
Обновлено в 12:45
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Политика
Трамп наложил вето на блокирующий продажу оружия Эр-Рияду законопроект
Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект, который ограничивает военно-техническое сотрудничество с Саудовской Аравией в области высокоточного оружия.
Обновлено в 20:14
Футбол
«Селтик» разгромил «Нымме Калью», «Црвена Звезда» обыграла ХИК
«Селтик» разгромил эстонский клуб «Нымме Калью» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:52
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами.
Обновлено в 20:45
Экономика
В России установлен прожиточный минимум
Министерство труда утвердило величину прожиточного минимум за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Происшествия
Алексея Навального арестовали на 30 суток
Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестовали на 30 суток, сообщает в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Обновлено в 15:39
Интернет
Microsoft случайно рассекретила обновление Windows 10
Компания Microsoft преждевременно выпустила обновление ОП Windows 10, рассекретив новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 19:55
Общество
В Сибири и на Дальнем Востоке горят два миллиона гектаров леса
В МЧС пообещали усилить группировку специалистов и техники для тушения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:59
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено в 12:02
Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено в 07:28
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
Депутат Госдумы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев и главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поручились за Олега Медведева, известного как Шишканов или Шишкан, который арестован по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Обновлено в 08:24
Здоровье
Хирурги московской больницы №52 проведут День открытых дверей
В горбольнице №52 департамента здравоохранения Москвы 27 июля пройдет День открытых дверей.
Обновлено в 08:01
Политика
Президент Туниса снова госпитализирован
Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был вновь госпитализирован из-за ухудшения здоровья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление сына тунисского президента.
Обновлено в 20:01
Общество
В МВД предложили приравнять анаболики к наркотикам
В МВД предложили включить анаболики в перечень сильнодействующих наркотических средств.
Обновлено в 10:25